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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9510951195129513>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:34

Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!
На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...
Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Вроде бы все новости положительные

Не всі.
Ну і в змі не все кажуть. Навіть по смертям в навчальному центрі Десна. Але багато хто ж знає.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:43

Як раз саме сьогодні зранку всі новини пішли негативні... і в оперативному, і в стратегічному аспектах
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://mind.ua/news/20241810-moodys-zn ... -prognozom
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:50

  osya1964 написав:https://mind.ua/news/20241810-moodys-znizilo-rejting-ukrayini-do-caa3-iz-negativnim-prognozom

Да и пофиг, если честно: Шри-Ланка -- вон, вообще дефолт по внешнему долгу объявила...
Военную/экономическую помощь же Украине далеко не на основании рейтинга Moody's поставляют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:09

  asti написав:Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!
На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...
Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!

несколько выше я попытался рассмотреть макроэкономические факторы, которые влияют на курс. но это сложно и неинтересно, все хотят факторы типа - выплата премий военным

так вот - есть общий набор факторов, в частности эмиссия денег - и этот фактор далеко еще не отыгран. какие-то негативные новости могут влиять сразу, а макроэкономика - после накопления определенного объема отклонений - а потом раз, и сыграло.

какой курс равновесия - хороший вопрос. тут у каждого свое мнение. но не 33-34. а будут еще печатать деньги - точка будет смещаться.

upd давайте прикинем грубо по сравнению с 01.02. денег напечатали 115 ярдов - с 816 до 931 ярд, т.е. прирост на 14%. экономика упала процентов на 30%. изменение соотношения 60%. сразу говорю, расчет не научный, кустарный ;) скорей даже это индекс цен. в общем, если 01.02 было 28 с небольшим умножаем на 1,6 - всяко больше 40.
так и запишем - точка равновесия - больше 40 грн/дол :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 22 тра, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:14

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:33

  Миша-клиент написав:КРОМЕ ТОГО, пошли уже выплаты 15 млн. семьям погибших (ну и сравнительно небольшие выплаты на захоронение)... СКОРЕЕ ВСЕГО, получив такие бабки "на руки" и погасив за счет них накопившиеся долги, ПРЕДПОЛАГАЯ РАСХОДОВАНИЕ ИХ в перспективе - семьи конвертируют грн. в валюту как средство сбережения...


Що за геній економіки додумався виплачувати по 15 млн? :?
Зачекайте, це до болю нагадує обіцянки зарплатні вчителям в 4 тис $ від одного артиста естради та за сумісництвом політичного діяча. От тільки тоді кількома вправними ляпасами калькулятором по пиці йому вправили мізки. Мабуть, цього разу калькулятора в офісі президинта не знайшлось, чи вже не допомагає, і час переходити на використання більш важчої рахівниці :cry:
Премія в 100 тис - креатив з того ж кварталу.
ІМХО, наші реалії - максимум 2-3 млн виплат та традиційні бойові 1000 за день.
Що ж, тепер за півроку докотимось до точки рівноваги, девальвація з'їсть надбавку. Купівельна спроможність виплат та премій повернеться на озвучений вище рівень. Звісно, що ні зарплатню ні пенсії у 3-5 разів ніхто не підніматиме, на відміну від цін.
Ворог не зміг знищити нашу економіку. Її зруйнували свої. Friendly fire :evil:
slonic32
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  slonic32 написав:Що за геній економіки додумався виплачувати по 15 млн?
Зачекайте, це до болю нагадує обіцянки зарплатні вчителям в 4 тис $ від одного артиста естради та за сумісництвом політичного діяча. От тільки тоді кількома вправними ляпасами калькулятором по пиці йому вправили мізки. Мабуть, цього разу калькулятора в офісі президинта не знайшлось, чи вже не допомагає, і час переходити на використання більш важчої рахівниці
Премія в 100 тис - креатив з того ж кварталу.
ІМХО, наші реалії - максимум 2-3 млн виплат та традиційні бойові 1000 за день.
Що ж, тепер за півроку докотимось до точки рівноваги, девальвація з'їсть надбавку. Купівельна спроможність виплат та премій повернеться на озвучений вище рівень.

Висновок - виграють ті, хто швидше скористається 15 млн. Це трошки так як з виплатами багатодітним, які досягали на піку 15 тис доларів за 3 і наступну дитину, а хто не вспів, тому в десять раз менше. Можна було би деяку суму одноразово, ну також реальну, а далі певні виплати неповнолітнім дітям чи перестарілим батькам. Причому якусь співставиму з тими, що були уже для цієї категорії.
Ну і чи схочуть працювати і зможуть прожити звичайні громадяни за пару тисяч в місяць, коли рахунки підуть на мільйони як в першій половині 90-их?
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:27

  slonic32 написав:
  Миша-клиент написав:КРОМЕ ТОГО, пошли уже выплаты 15 млн. семьям погибших (ну и сравнительно небольшие выплаты на захоронение)... СКОРЕЕ ВСЕГО, получив такие бабки "на руки" и погасив за счет них накопившиеся долги, ПРЕДПОЛАГАЯ РАСХОДОВАНИЕ ИХ в перспективе - семьи конвертируют грн. в валюту как средство сбережения...


Що за геній економіки додумався виплачувати по 15 млн? :?
Зачекайте, це до болю нагадує обіцянки зарплатні вчителям в 4 тис $ від одного артиста естради та за сумісництвом політичного діяча. От тільки тоді кількома вправними ляпасами калькулятором по пиці йому вправили мізки. Мабуть, цього разу калькулятора в офісі президинта не знайшлось, чи вже не допомагає, і час переходити на використання більш важчої рахівниці :cry:
Премія в 100 тис - креатив з того ж кварталу.
ІМХО, наші реалії - максимум 2-3 млн виплат та традиційні бойові 1000 за день.
Що ж, тепер за півроку докотимось до точки рівноваги, девальвація з'їсть надбавку. Купівельна спроможність виплат та премій повернеться на озвучений вище рівень. Звісно, що ні зарплатню ні пенсії у 3-5 разів ніхто не підніматиме, на відміну від цін.
Ворог не зміг знищити нашу економіку. Її зруйнували свої. Friendly fire :evil:

Мабуть коли приймали рішення про виплати по 15 лямів, то як казав ще один великий полководець Арестович, надіялись що війна закінчиться у травні. Якщо мова піде про десятки тисяч жертв то скоро у наших РЯДОВИХ пенсіонерів пенсія буде як в 90х по купівельній спроможності ( біля 20$ на той час ).
roberto dark
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