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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9510951195129513>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:34

Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!
На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...
Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Вроде бы все новости положительные

Не всі.
Ну і в змі не все кажуть. Навіть по смертям в навчальному центрі Десна. Але багато хто ж знає.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:43

Як раз саме сьогодні зранку всі новини пішли негативні... і в оперативному, і в стратегічному аспектах
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://mind.ua/news/20241810-moodys-zn ... -prognozom
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:50

  osya1964 написав:https://mind.ua/news/20241810-moodys-znizilo-rejting-ukrayini-do-caa3-iz-negativnim-prognozom

Да и пофиг, если честно: Шри-Ланка -- вон, вообще дефолт по внешнему долгу объявила...
Военную/экономическую помощь же Украине далеко не на основании рейтинга Moody's поставляют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:09

  asti написав:Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!
На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...
Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!

несколько выше я попытался рассмотреть макроэкономические факторы, которые влияют на курс. но это сложно и неинтересно, все хотят факторы типа - выплата премий военным

так вот - есть общий набор факторов, в частности эмиссия денег - и этот фактор далеко еще не отыгран. какие-то негативные новости могут влиять сразу, а макроэкономика - после накопления определенного объема отклонений - а потом раз, и сыграло.

какой курс равновесия - хороший вопрос. тут у каждого свое мнение. но не 33-34. а будут еще печатать деньги - точка будет смещаться.

upd давайте прикинем грубо по сравнению с 01.02. денег напечатали 115 ярдов - с 816 до 931 ярд, т.е. прирост на 14%. экономика упала процентов на 30%. изменение соотношения 60%. сразу говорю, расчет не научный, кустарный ;) скорей даже это индекс цен. в общем, если 01.02 было 28 с небольшим умножаем на 1,6 - всяко больше 40.
так и запишем - точка равновесия - больше 40 грн/дол :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 22 тра, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:14

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:27

  xio13 написав:
  Alex2007 написав:жаль, что никто (нбу) не озвучивает объем такого карточного туризма.
Бред конечно, но возможно это в какой-то степени НЕМНОГО скомпенсировало эффект "нелетающих самолетов" или заробитчан хотя-бы, которые в мирное время доставляли физическую готівку. Весь вопрос в объеме такой ввезенной физической валюты. Если это млрд-два... (мало ли, хз) - то это тоже не мало. Но это на правах бреда :mrgreen:


Приват 80млн$+20 млн $ моно. На добу.


Интересно, только что Кущ (сослался на какие-то оценки НБУ) тоже озвучил цифру 100 млн в день. Тогда это получается совсем много. Если пересчитать за почти 3 месяца, то тогда должно было бы выйти (по калькулятору Будивельника) 100 млн/день * 30 дней * 3 месяца = 9 млрд (почти). Даже если и 5 млрд, то где столько дропов найти для "бизнеса", с которыми делиться тоже нужно прибылью, кстати? :lol: Может отдельные какие-то дни и есть 100, но тоже как-то сомнительно.
И главное, межбанковский объем сделок, где в итоге закупалась эта валюта, в месяц сейчас около 2-3 млрд (если коллега Сибарит не поправит).
Короче говоря, +-1 млрд за все время "карточно-приграничного бизнеса" еще поверю, остальное - то очень вероятно непростые/свои ребята вымывали свои млномлрды, а виноваты кто? - приграничные "дропы", 100 млн в день, понимаешь, гоняли. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:30

Alex2007 , якщо кожен з 4 млн виїхавших перегнав з гривні там хоча б 1 куе, то це вже 4 ярда. Навіть без "каруселі". А багато хто мав на гривневих рахунках побільше ніж на 1 куе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:45

  Hotab написав:Alex2007 , якщо кожен з 4 млн виїхавших перегнав з гривні там хоча б 1 куе, то це вже 4 ярда. Навіть без "каруселі". А багато хто мав на гривневих рахунках побільше ніж на 1 куе.


Трохи поясню, що я хотів.
для мене більш цікаво було саме те, скільки валюти прикордонними гонцями (і всілякими по суті аналогічними нео-револютчиками-вайзами) потім фізичними паперцями переганялося назад в неньку, та обов'язково продавалось на чр, відповідно, насичуючи готівковий ринок. Тобто, хочу виявити саме схематозний об'єм. Хочу зрозуміти, вплив отаких схетозів на чр та його частку на відносну стабільність гривні, яка була 32-35 останні два місяці, і чи взагалі був він той ефект (чи могли прикордонні дропи частково компенсувати "нелетаючі літаки з готівкою" :D ). Тому що я бачу, що є серйозна проблема саме з готівковим сектором, безготівковий начебто не відчуває такої уж недостачі валюти (та ж підтримка із-за кордону наскільки я розумію зараз приходить до нас безготівково лише компьютерними нулями-одиницями, чи я помиляюсь).

А ті 4 млн, які просто перегнали за кордон (навіть якщо там багато тис) та там залишили, чи щось купували закордоном- до цього питань немає.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 22 тра, 2022 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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