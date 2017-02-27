Додано: Нед 22 тра, 2022 10:09

asti написав: Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!

На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...

Вроде бы все новости положительные, а курс прёть! Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!

несколько выше я попытался рассмотреть макроэкономические факторы, которые влияют на курс. но это сложно и неинтересно, все хотят факторы типа - выплата премий военнымтак вот - есть общий набор факторов, в частности эмиссия денег - и этот фактор далеко еще не отыгран. какие-то негативные новости могут влиять сразу, а макроэкономика - после накопления определенного объема отклонений - а потом раз, и сыграло.какой курс равновесия - хороший вопрос. тут у каждого свое мнение. но не 33-34. а будут еще печатать деньги - точка будет смещаться.upd давайте прикинем грубо по сравнению с 01.02. денег напечатали 115 ярдов - с 816 до 931 ярд, т.е. прирост на 14%. экономика упала процентов на 30%. изменение соотношения 60%. сразу говорю, расчет не научный, кустарныйскорей даже это индекс цен. в общем, если 01.02 было 28 с небольшим умножаем на 1,6 - всяко больше 40.так и запишем - точка равновесия - больше 40 грн/дол