20 травня 2022 року Національний Банк України (НБУ) дозволив банкам продавати валюту через каси банків та списувати з гривневих карток за кордоном по ринковим курсам.



В це же час ІТ-спеціалісти, отримуючи доларові надходження на ФОП, можуть продавати валюту тільки по офіційному курсу 29,25 грн.



Для ІТ спільноти це — “продай по штучному курсу, а купи (заплати за кордоном) по ринковому”. При реальному курсі 37 UAH/USD виникає додатковий податок на надходження ІТ-спеціалістів порядка 26%. Хоча податком назвати його некоректно, адже різниця насправді залишається комерційним банкам.



Перша реакція ІТ спільноти на таке ставлення НБУ — справедливе обурення.



Користувач сайту DOU.ua під ніком “Просто Анон” пише на форумі: “Від сьогодні ті хто за кордоном (і працює через укр фопа) теж будуть продавати по 29 а оплачувати/знімати по 36. Ще й з лімітом 50к грн в місяць зняти. Цього навіть не вистачить на житло+поточні витрати на сім’ю (за кордоном). Через ці обмеження завтра буду взнавати як відкривати польського фопа…”



Інший користувач, Святослав йому відповідає “Любимая страна в очередной раз не подвела…Сочувствую и одновременно поздравляю с польским пейролом и потерей Украиной налогового резидента.”



Олена у Facebook так формує свою позицію: “Вперше себе сьогодні спіймала на думці приймати не на український рахунок(((“ і отримує багато лайків.



На мою думку, поточна валютна політика НБУ ріже “гусиню, яка несе золоті яйця”. Адже за даними ІТ-Асоціації експортна ІТ-індустрія забезпечила рекордних $2 млрд надходжень за І квартал 2022 року, незважаючи на воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію. У березні 2022 року українська ІТ-галузь зберегла 96% обсягу експорту комп’ютерних послуг у порівнянні з березнем 2021.



Нові правила ведуть до того, що валютну виручку ІТ-компанії та спеціалісти будуть заводити на іноземні рахунки поза Україною. У глобальному світі для висококваліфікованих спеціалістів це не так і важко.



А ті українці, які тимчасово розкидані по всій Європі, в другій половині року отримають податкове резидентство там, і будуть там вільно розпоряджатися своїми коштами після сплати податків.

