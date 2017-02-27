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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9511951295139514>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:50

  asti написав:Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!
На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...
Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!


и причем курс к фронту? как оно связано???

в 2015 пошли на 40 когда война закончилась.
а во время активных БД, Илловайска курс был 12.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:01

  Moneta написав:и причем курс к фронту? как оно связано???

в 2015 пошли на 40 когда война закончилась.
а во время активных БД, Илловайска курс был 12.


Нiт.
Курс 40 на продажу был в феврале 2015 во время боев за Дебальцево (котел).
А в марте откатились на 26.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:37

Столиця, обмінник:
37.50 USD 38.50
39.00 EUR 40.50
Троянда:
37.10 USD 39.50
38.20 EUR 40.50
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікаво, що нагибають і ІТ сектор.
https://ain.ua/2022/05/21/valyutna-poli ... it-galuzi/
20 травня 2022 року Національний Банк України (НБУ) дозволив банкам продавати валюту через каси банків та списувати з гривневих карток за кордоном по ринковим курсам.

В це же час ІТ-спеціалісти, отримуючи доларові надходження на ФОП, можуть продавати валюту тільки по офіційному курсу 29,25 грн.

Для ІТ спільноти це — “продай по штучному курсу, а купи (заплати за кордоном) по ринковому”. При реальному курсі 37 UAH/USD виникає додатковий податок на надходження ІТ-спеціалістів порядка 26%. Хоча податком назвати його некоректно, адже різниця насправді залишається комерційним банкам.

Перша реакція ІТ спільноти на таке ставлення НБУ — справедливе обурення.

Користувач сайту DOU.ua під ніком “Просто Анон” пише на форумі: “Від сьогодні ті хто за кордоном (і працює через укр фопа) теж будуть продавати по 29 а оплачувати/знімати по 36. Ще й з лімітом 50к грн в місяць зняти. Цього навіть не вистачить на житло+поточні витрати на сім’ю (за кордоном). Через ці обмеження завтра буду взнавати як відкривати польського фопа…”

Інший користувач, Святослав йому відповідає “Любимая страна в очередной раз не подвела…Сочувствую и одновременно поздравляю с польским пейролом и потерей Украиной налогового резидента.”

Олена у Facebook так формує свою позицію: “Вперше себе сьогодні спіймала на думці приймати не на український рахунок(((“ і отримує багато лайків.

На мою думку, поточна валютна політика НБУ ріже “гусиню, яка несе золоті яйця”. Адже за даними ІТ-Асоціації експортна ІТ-індустрія забезпечила рекордних $2 млрд надходжень за І квартал 2022 року, незважаючи на воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію. У березні 2022 року українська ІТ-галузь зберегла 96% обсягу експорту комп’ютерних послуг у порівнянні з березнем 2021.

Нові правила ведуть до того, що валютну виручку ІТ-компанії та спеціалісти будуть заводити на іноземні рахунки поза Україною. У глобальному світі для висококваліфікованих спеціалістів це не так і важко.

А ті українці, які тимчасово розкидані по всій Європі, в другій половині року отримають податкове резидентство там, і будуть там вільно розпоряджатися своїми коштами після сплати податків.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:03

проседаем Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:04

  rationalism2 написав:Наразі є можливість переказати з Форвард банку на закордонну картку з гарним курсом - близько 30.3 за долар, але є ліміт 9 000 грн / день якщо у вас три картки (дебетова, кредитна та пенсійна). Створив статтю, але тут не можна додавати лінк на статтю.




Пишет ошибка при добавлении карты форвард
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:20

  edvardd написав:проседаем Запорожье
🇺🇸USD 37.50 38.50
🇪🇺EUR 39.00 40.20
Возможно, посадка временная и связана с банальным отсутствием гривны у покупателей - банки закрыты//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:22

  super_mohito написав:
  rationalism2 написав:Наразі є можливість переказати з Форвард банку на закордонну картку з гарним курсом - близько 30.3 за долар, але є ліміт 9 000 грн / день якщо у вас три картки (дебетова, кредитна та пенсійна). Створив статтю, але тут не можна додавати лінк на статтю.




Пишет ошибка при добавлении карты форвард


А нету ещё какой нибудь лазеечки, как в начале с бинансом, а потом с пейпалом для приват/моно ? :mrgreen:
Нужен бакс безнал
Igor3777
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:22

  asti написав:Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!
На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...
Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!

Так вроде ж и так понятно, из-за изменений НБУ эти выходные - последняя возможность для хорошей стрижки оленей, пока банки не работают, вот и стараются как могут :) а так схему прикрыли и уже не смогут наваривать по 4грн на долларе
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:58

  Alex2006 написав:Так вроде ж и так понятно, из-за изменений НБУ эти выходные - последняя возможность для хорошей стрижки оленей, пока банки не работают, вот и стараются как могут :) а так схему прикрыли и уже не смогут наваривать по 4грн на долларе

Ну, будуть банки наступного тижня працювати і що? Курс дол. від їх роботи не припаде
sergikkc007
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