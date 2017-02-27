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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9511951295139514
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:38

  kwon написав:Як раз саме сьогодні зранку всі новини пішли негативні... і в оперативному, і в стратегічному аспектах


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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:43

і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
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Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:51

  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

Так это было известно три месяца. Хвастались в пабликах местные с приграничья,там целые сёла наоформляли карты.По 50 000 долларов поднимали в месяц дельцы на этом зазоре 30-33,ну и на прошлой неделе при зазоре 7 грн думаю вообще отлично им жилось
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:59

  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".
гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:03

  bamper написав:
  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".
гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.

Аргументи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:09

Investor_K
ну типа что живой валюты не будет заходить наличной каждый день новой. Практически сейчас же нет завоза налички и мы варимся в своём соку.Гривна печатается а баксы только те что были в матрасах. Банкам даже разрешено только с приноса продавать(они может и рады свои скидывать по 40 но нельзя-только принос)
konstantin kirovograd
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