і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
Так это было известно три месяца. Хвастались в пабликах местные с приграничья,там целые сёла наоформляли карты.По 50 000 долларов поднимали в месяц дельцы на этом зазоре 30-33,ну и на прошлой неделе при зазоре 7 грн думаю вообще отлично им жилось
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку". гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку". гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.
Investor_K ну типа что живой валюты не будет заходить наличной каждый день новой. Практически сейчас же нет завоза налички и мы варимся в своём соку.Гривна печатается а баксы только те что были в матрасах. Банкам даже разрешено только с приноса продавать(они может и рады свои скидывать по 40 но нельзя-только принос)