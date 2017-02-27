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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95129513951495159516>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:38

  kwon написав:Як раз саме сьогодні зранку всі новини пішли негативні... і в оперативному, і в стратегічному аспектах


Про що мова?
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:43

і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:51

  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

Так это было известно три месяца. Хвастались в пабликах местные с приграничья,там целые сёла наоформляли карты.По 50 000 долларов поднимали в месяц дельцы на этом зазоре 30-33,ну и на прошлой неделе при зазоре 7 грн думаю вообще отлично им жилось
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:59

  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".
гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:03

  bamper написав:
  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".
гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.

Аргументи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:09

Investor_K
ну типа что живой валюты не будет заходить наличной каждый день новой. Практически сейчас же нет завоза налички и мы варимся в своём соку.Гривна печатается а баксы только те что были в матрасах. Банкам даже разрешено только с приноса продавать(они может и рады свои скидывать по 40 но нельзя-только принос)
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:12

konstantin kirovograd

А откуда валюта берется, когда заказываешь наличку в отделении?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:14

  konstantin kirovograd написав:
  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

Так это было известно три месяца. Хвастались в пабликах местные с приграничья,там целые сёла наоформляли карты.По 50 000 долларов поднимали в месяц дельцы на этом зазоре 30-33,ну и на прошлой неделе при зазоре 7 грн думаю вообще отлично им жилось


50 000 тыс долларов именно разницы поднять в месяц - это звучит как слишком окуительная история для вечера. Это нужно было при 10% разнице, которая кстати не всегда была, прогнать 500 тыс за месяц , что до 20 тыс в день (на границе вроде 10 тыс пропускают), самолично гонять ежедневно, чтоб ни с кем не делиться прибылью :mrgreen: . А лимиты в банках, а сколько карт ( у нас банков 80, далеко не все дружелюбные), а финшмоны. И заграничные банкометы тоже должны по полмиллиона пару раз сутки подгружаться, чтоб накормить все село. :lol: И лимитов там совсем никаких в банкометах?. Рассказывать в пабликах можно много, а на деле если и есть, то какие-то единичные случаи типа один барыга нашел 100 дропов и использовал их труд, но даже если и заработал 50 000 тыс за месяц, то те 100 дропов, которые с этого ничего не поимели, а только на проезд, кофе, булочку и мороженное - полные лохи . :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 22 тра, 2022 15:23, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  konstantin kirovograd написав:Хвастались в пабликах местные с приграничья,там целые сёла наоформляли карты.По 50 000 долларов поднимали в месяц дельцы на этом зазоре 30-33


Кому война, а кому мать родная.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:21

  bamper написав:
  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".
гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.


Я вот одно не могу понять.
Если народ конвертировал гривну там, то сюда он привозил валюту. Да, это давило на резервы.
Но не имеет никакого отношения к наличному рынку, например.

Так как они обеспечивали приток валюты... А если ее продают по 33-35-37, то значит на нее есть спрос...

А что касается тех кто выехал и реально тратит там свои деньги, то и 50к гривен в месяц снятия налички, более чем достаточно. Так как лимиты на оплату картой (считай безнал) никто не отменял. А значит ты можешь купить практически любой товар и наличка тебе не нужна.

Так что я не совсем понимаю, как это изменение повлияет на валютный рынок.
Для ИТков, у которых открыты валютные счета и им заходит оплата - да, это западло. Но в таком же "западле" сейчас находится весь бизнес.
И конечно бизнес будет стараться меньше тратить валюты в Украине.
Наверное, скоро появятся "челночники", которые будут обналичивать там и привозить сюда.
Но, опять таки, это только увеличит поступление наличной валюты в Украину... что должно привести к снижению спроса...

А не могут на текущий спрос влиять те, кто импортирует топливо ? На прошлой неделе с них сняли ограничения по цене, насколько я понял. Соответственно, они должны начать закупаться... Может просто они часть топлива будут закупать за нал?
Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"
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