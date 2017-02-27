Додано: Нед 22 тра, 2022 15:21

bamper написав: greenozon написав: і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -

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Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -----Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".

гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку. буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.

снятия налички

Я вот одно не могу понять.Если народ конвертировал гривну там, то сюда он привозил валюту. Да, это давило на резервы.Но не имеет никакого отношения к наличному рынку, например.Так как они обеспечивали приток валюты... А если ее продают по 33-35-37, то значит на нее есть спрос...А что касается тех кто выехал и реально тратит там свои деньги, то и 50к гривен в месяц, более чем достаточно. Так как лимиты на оплату картой (считай безнал) никто не отменял. А значит ты можешь купить практически любой товар и наличка тебе не нужна.Так что я не совсем понимаю, как это изменение повлияет на валютный рынок.Для ИТков, у которых открыты валютные счета и им заходит оплата - да, это западло. Но в таком же "западле" сейчас находится весь бизнес.И конечно бизнес будет стараться меньше тратить валюты в Украине.Наверное, скоро появятся "челночники", которые будут обналичивать там и привозить сюда.Но, опять таки, это только увеличит поступление наличной валюты в Украину... что должно привести к снижению спроса...А не могут на текущий спрос влиять те, кто импортирует топливо ? На прошлой неделе с них сняли ограничения по цене, насколько я понял. Соответственно, они должны начать закупаться... Может просто они часть топлива будут закупать за нал?Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"