greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку". гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.
Аргументи?
Питання операцій за кордоном цей крок не вирішує. Він тільки зменшує спекулятивну складову, реальну частину якої ніхто не знає (5%? 15%? 50%?). Всі розуміють що крок не дуже популярний, тому негативні наслідки будуть в короткостроковій перспективі що приведуть до зменшення валютних надходжень, що знову таки збільшить тиск на резерви. На моїй пам'яті це вже здається третя спроба керівництва НБУ тримати курс зубами, і завжди це приводило до одного і того ж результату. Впевнений цей раз не буде виключенням.
Amat написав:А что касается тех кто выехал и реально тратит там свои деньги, то и 50к гривен в месяц снятия налички, более чем достаточно.
50 / 38 = $1300 = 1200 євро нажаль Ви не взагалі не уявляєте вартість оренди житла в Європі.
А откуда валюта берется, когда заказываешь наличку в отделении?
не сильно они и рады свои запасы валюты или то что у НБУ выпросили раздавать...не знаю как в других банках но в тех что обслуживаюсь я есть ограничение существенные-может в вашем и отдают без подводных камней любые суммы( сейчас эквивалент 100 000 грн в день)
именно живая валюта сейчас не завозится-может при получении помощи от сша и мвф с европой и зальют нас налом но пока я так понимаю только то что было до войны в обороте
Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"
Та і я теж "нічого не стверджую")) Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) Не всі ж, як Успіх - плюнув(бо вже курс був рванув #туземун) і розкидав своїх ~ 80Кгрн по "старих депо-стовпцях" під 10-9,5%(які завершуються через тиждень-місяць-два-3-4....), а решта - на 3міс під 7,5%!(привіт а-банці) - і чекає "з моря погоди"
Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"
Та і я теж "нічого не стверджую")) Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн)
им что, выплатили первый раз за все время войны ? за март в апреле не выплачивали ? почему тогда в апреле, после выплат, военные не колыхнули валютный рынок ?
Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"
Та і я теж "нічого не стверджую")) Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) Не всі ж, як Успіх - плюнув(бо вже курс був рванув #туземун) і розкидав своїх ~ 80Кгрн по "старих депо-стовпцях" під 10-9,5%(які завершуються через тиждень-місяць-два-3-4....), а решта - на 3міс під 7,5%!(привіт а-банці) - і чекає "з моря погоди"
непатріотично....
а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?
державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час? чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і відповідно держави...
Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"
Та і я теж "нічого не стверджую")) Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) Не всі ж, як Успіх - плюнув(бо вже курс був рванув #туземун) і розкидав своїх ~ 80Кгрн по "старих депо-стовпцях" під 10-9,5%(які завершуються через тиждень-місяць-два-3-4....), а решта - на 3міс під 7,5%!(привіт а-банці) - і чекає "з моря погоди"
непатріотично....
а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?
державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час? чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і відповідно держави...
Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"
Та і я теж "нічого не стверджую")) Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) Не всі ж, як Успіх - плюнув(бо вже курс був рванув #туземун) і розкидав своїх ~ 80Кгрн по "старих депо-стовпцях" під 10-9,5%(які завершуються через тиждень-місяць-два-3-4....), а решта - на 3міс під 7,5%!(привіт а-банці) - і чекає "з моря погоди"
непатріотично....
а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?
державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час? чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і відповідно держави...
Та тут(на фронті) якось не до того всього... Всі вибирають "легкий/простий" шлях...
Я от сам одного дня про це думав(військові облігацій) - але мені в це треба теж вникати/почитати і т.д. і т.п.... - але, потім це вилитіло з голови(бо тут, місцями, буває зовсім не до "зайвих думок") і забув про них...
А ви хочете, щоб тут "хлопці з сіл" мали поняття в таких речах? Та тут половина і не знає "що це і з чим його їдять?!"
А от купити зеленого - просто/доступно і всі про нього знають)))