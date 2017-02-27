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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9513951495159516>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:46

  Investor_K написав:
  bamper написав:
  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

буде цікаво побачити результат цього "не дуже популярного кроку".
гадаю це буде ще один вистріл собі в ногу, що тільки усугубить ситуацію на валютному ринку.

Аргументи?

Питання операцій за кордоном цей крок не вирішує. Він тільки зменшує спекулятивну складову, реальну частину якої ніхто не знає (5%? 15%? 50%?).
Всі розуміють що крок не дуже популярний, тому негативні наслідки будуть в короткостроковій перспективі що приведуть до зменшення валютних надходжень, що знову таки збільшить тиск на резерви.
На моїй пам'яті це вже здається третя спроба керівництва НБУ тримати курс зубами, і завжди це приводило до одного і того ж результату. Впевнений цей раз не буде виключенням.

  Amat написав:А что касается тех кто выехал и реально тратит там свои деньги, то и 50к гривен в месяц снятия налички, более чем достаточно.

50 / 38 = $1300 = 1200 євро
нажаль Ви не взагалі не уявляєте вартість оренди житла в Європі.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:50

  edvardd написав:проседаем Запорожье
🇺🇸USD 37.50 38.50
🇪🇺EUR 39.00 40.20


Привет !
Вот Вы УМКИ !
Я очень Благодарен Вам и другим за курса !
Всем Привет !
Всем Здоровья !
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:57

Amat

в Европе ? за нал ? бензовозными нормами ? малореально.
а главное зачем покупать на черном рынке по 38, если НБУ, как под критический импорт, нальет по официальному.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:00

  Andrey2512 написав:konstantin kirovograd

А откуда валюта берется, когда заказываешь наличку в отделении?

не сильно они и рады свои запасы валюты или то что у НБУ выпросили раздавать...не знаю как в других банках но в тех что обслуживаюсь я есть ограничение существенные-может в вашем и отдают без подводных камней любые суммы( сейчас эквивалент 100 000 грн в день)

именно живая валюта сейчас не завозится-может при получении помощи от сша и мвф с европой и зальют нас налом но пока я так понимаю только то что было до войны в обороте

если не прав можете поправить
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:02

Співпадіння? )) Ну, нехай буде і так))

  Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"

Та і я теж "нічого не стверджую"))
Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) :?:
Не всі ж, як Успіх - плюнув(бо вже курс був рванув #туземун) і розкидав своїх ~ 80Кгрн по "старих депо-стовпцях" під 10-9,5%(які завершуються через тиждень-місяць-два-3-4....), а решта - на 3міс під 7,5%!(привіт а-банці) - і чекає "з моря погоди" :)
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:12

  Успіх написав:
  Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"

Та і я теж "нічого не стверджую"))
Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) :?:


им что, выплатили первый раз за все время войны ?
за март в апреле не выплачивали ?
почему тогда в апреле, после выплат, военные не колыхнули валютный рынок ?
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:16

  Успіх написав:на потреби сім'ї "витратили" 20-30К грн

діліть навпіл
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:17

  Успіх написав:
  Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"

Та і я теж "нічого не стверджую"))
Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) :?:
Не всі ж, як Успіх - плюнув(бо вже курс був рванув #туземун) і розкидав своїх ~ 80Кгрн по "старих депо-стовпцях" під 10-9,5%(які завершуються через тиждень-місяць-два-3-4....), а решта - на 3міс під 7,5%!(привіт а-банці) - і чекає "з моря погоди" :)



непатріотично....

а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?

державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час?
чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і відповідно держави...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:30

  jump написав:
  Успіх написав:
  Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"

Та і я теж "нічого не стверджую"))
Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) :?:
Не всі ж, як Успіх - плюнув(бо вже курс був рванув #туземун) і розкидав своїх ~ 80Кгрн по "старих депо-стовпцях" під 10-9,5%(які завершуються через тиждень-місяць-два-3-4....), а решта - на 3міс під 7,5%!(привіт а-банці) - і чекає "з моря погоди" :)



непатріотично....

а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?

державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час?
чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і відповідно держави...

А перерахувати на потреби ЗСУ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:36

Все ж дуже просто!©

  jump написав:
  Успіх написав:
  Amat написав:Я не утверждаю, просто мне как-то слабо верится в то, что "военные конвертируются"

Та і я теж "нічого не стверджую"))
Але, якщо видали військовим(а таки справді видали, бо і я отримав!) >>> 70-80-100-120Кгрн і нехай вони/я на потреби сім'ї "витратили" 20-30Кгрн - куди їм/мені дівати залишок?((50-70-80Кгрн) :?:
Не всі ж, як Успіх - плюнув(бо вже курс був рванув #туземун) і розкидав своїх ~ 80Кгрн по "старих депо-стовпцях" під 10-9,5%(які завершуються через тиждень-місяць-два-3-4....), а решта - на 3міс під 7,5%!(привіт а-банці) - і чекає "з моря погоди" :)



непатріотично....

а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?

державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час?
чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і відповідно держави...

Та тут(на фронті) якось не до того всього...
Всі вибирають "легкий/простий" шлях...

Я от сам одного дня про це думав(військові облігацій) - але мені в це треба теж вникати/почитати і т.д. і т.п.... - але, потім це вилитіло з голови(бо тут, місцями, буває зовсім не до "зайвих думок") і забув про них...

А ви хочете, щоб тут "хлопці з сіл" мали поняття в таких речах?
Та тут половина і не знає "що це і з чим його їдять?!"

А от купити зеленого - просто/доступно і всі про нього знають)))
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