Ну я так грубо взяв))
А є і холостяки, які максимум, мамі вишлють 5К... - ну ще нехай 5К потратять "на енергетики" - а залишок куди дівати?
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:40
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:41
Город, о который разбиваются волны Атлантического океана:
37.00 / 41.00
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:43
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:54
Зрозуміти б незрозуміле!©
Оооооо))) - тут я(хоч і жонатий) сам дивуюсь, як "мало хлопцям треба")))
ЧОМУСЬ? Хлопці віддають більше перевагу "енергетикам" , ніж дівчатам!(хоч є можливість )
Я реально не розумію своїх хлопців!
ЧОМУ?- в чім сенс?- пити енергетик і, тупо сидіти "на дупі рівно", а не потратити хоч половину цього часу(звісно, коли в тилу) - на дівчат???!🤔
Ну попили енергетика день-два-три.... - ну ж далі то можна йти до дівчат - так ні, далі продовжують куп вати енергетики....
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 22 тра, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:54
alex_2013
Это о каком городе? Судя по цифрам, конечно, столица... Но не уверен.
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:58
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