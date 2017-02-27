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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9513951495159516
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:40

  bamper написав:
  Успіх написав:на потреби сім'ї "витратили" 20-30К грн

діліть навпіл

Ну я так грубо взяв))

А є і холостяки, які максимум, мамі вишлють 5К... - ну ще нехай 5К потратять "на енергетики" :D - а залишок куди дівати? :D
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:41

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alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:43

  Успіх написав:
  bamper написав:
  Успіх написав:на потреби сім'ї "витратили" 20-30К грн

діліть навпіл

Ну я так грубо взяв))

А є і холостяки, які максимум, мамі вишлють 5К... - ну ще нехай 5К потратять "на енергетики" :D - а залишок куди дівати? :D


на дівчат, звісно :D
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:54

Зрозуміти б незрозуміле!©

  kwon написав:на дівчат, звісно

Оооооо))) - тут я(хоч і жонатий) сам дивуюсь, як "мало хлопцям треба")))
ЧОМУСЬ? Хлопці віддають більше перевагу "енергетикам" :shock: , ніж дівчатам!(хоч є можливість ;) )
Я реально не розумію своїх хлопців!
ЧОМУ?- в чім сенс?- пити енергетик і, тупо сидіти "на дупі рівно", а не потратити хоч половину цього часу(звісно, коли в тилу) - на дівчат???!🤔

Ну попили енергетика день-два-три.... - ну ж далі то можна йти до дівчат :oops: - так ні, далі продовжують куп вати енергетики.... :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 22 тра, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:54

alex_2013

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Andrey2512
 
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  edvardd написав:проседаем Запорожье
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edvardd
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