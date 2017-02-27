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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:40
bamper написав: Успіх написав:
на потреби сім'ї "витратили" 20-30К грн
діліть навпіл
Ну я так грубо взяв))
А є і холостяки, які максимум, мамі вишлють 5К... - ну ще нехай 5К потратять "на енергетики"
- а залишок куди дівати?
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:41
Город, о который разбиваются волны Атлантического океана:
37.00 / 41.00
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alex_2013
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:43
Успіх написав: bamper написав: Успіх написав:
на потреби сім'ї "витратили" 20-30К грн
діліть навпіл
Ну я так грубо взяв))
А є і холостяки, які максимум, мамі вишлють 5К... - ну ще нехай 5К потратять "на енергетики"
- а залишок куди дівати?
на дівчат, звісно
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kwon
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:54
kwon написав:
на дівчат, звісно
Оооооо))) - тут я(хоч і жонатий) сам дивуюсь, як "мало хлопцям треба")))
ЧОМУСЬ? Хлопці віддають більше перевагу енергетикам і не тільки їм
, ніж дівчатам!(хоч є можливість
)
Я реально не розумію своїх хлопців!
ЧОМУ?- в чім сенс?- пити енергетик і, тупо сидіти "на дупі рівно", а не потратити хоч половину цього часу(звісно, коли в тилу) - на дівчат???!🤔
Ну попили енергетика день-два-три.... - ну ж далі то можна йти до дівчат
- так ні, далі продовжують купувати енергетики....
п.с.
Доречі, слово "енергетик"- тут вжито також і в прямому його значені!
Реально не думав, що "наш народ" так налягає на енергетики!(всякі там редбулі/нон-стопи і т.п.)
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 22 тра, 2022 17:01, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:54
alex_2013
Это о каком городе? Судя по цифрам, конечно, столица... Но не уверен.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 16:58
edvardd написав:
проседаем Запорожье
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:03
Успіх написав: kwon написав:
на дівчат, звісно
Оооооо))) - тут я(хоч і жонатий) сам дивуюсь, як "мало хлопцям треба")))
ЧОМУСЬ? Хлопці віддають більше перевагу енергетикам і не тільки їм
, ніж дівчатам!(хоч є можливість
)
Я реально не розумію своїх хлопців!
ЧОМУ?- в чім сенс?- пити енергетик і, тупо сидіти "на дупі рівно", а не потратити хоч половину цього часу(звісно, коли в тилу) - на дівчат???!🤔
Ну попили енергетика день-два-три.... - ну ж далі то можна йти до дівчат
- так ні, далі продовжують купувати енергетики....
п.с.
Доречі, слово "енергетик"- тут вжито також і в прямому його значені!
Реально не думав, що "наш народ" так налягає на енергетики!(всякі там редбулі/нон-стопи і т.п.)
Ото ж бо й воно... звідки ж тоді новим бійцям братися? Може вони у Чорнобилі побули?
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:32
jump написав:
непатріотично....
а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?
державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час?
чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і від
А купивши зелені чи різнокольорові папірці підтримують США, яке дає ленд-лізу чи ЄС, яке ще додає.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:36
Успіх написав:
А ви хочете, щоб тут "хлопці з сіл" мали поняття в таких речах?
Та тут половина і не знає "що це і з чим його їдять?!"
А от купити зеленого - просто/доступно і всі про нього знають)))
страшно за тих хлопців з сіл, та навчіть їх користуватися монобанком)
Там посередині екрану є кнопка "Накопичення" - "купити облігації" - потім "+" вибрати кількість і нажати ОК.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 22 тра, 2022 17:42, всього редагувалось 4 разів.
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