|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 тра, 2022 17:37
bamper написав:
50 / 38 = $1300 = 1200 євро
нажаль Ви не взагалі не уявляєте вартість оренди житла в Європі.
Я чудово уявляю собі вартість оренди в ЕС.
І я вас запевняю, що 1000 евро більш ніж достатньо.
Якшо ви звістно згодні жити як звичайні люди, а не "па багатому"
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 2094
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 22 тра, 2022 18:17
Ой+ написав: jump написав:
непатріотично....
а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?
державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час?
чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і від
А купивши зелені чи різнокольорові папірці підтримують США, яке дає ленд-лізу чи ЄС, яке ще додає.
а за куплені зелені папірці можна купити зелених овдп, і підтримати як лендлізу, так і зсу
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4433
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 18:32
Andrey2512 написав:alex_2013
Это о каком городе? Судя по цифрам, конечно, столица... Но не уверен.
Какая столица, Португалии?
Адесса скорее всего//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2679
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30574
|29463938
|
|
|1588
|10104818
|
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
|
|7972
|22522547
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|