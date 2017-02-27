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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9514951595169517
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:37

  bamper написав:50 / 38 = $1300 = 1200 євро
нажаль Ви не взагалі не уявляєте вартість оренди житла в Європі.


Я чудово уявляю собі вартість оренди в ЕС.
І я вас запевняю, що 1000 евро більш ніж достатньо.
Якшо ви звістно згодні жити як звичайні люди, а не "па багатому"
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:17

  Ой+ написав:
  jump написав:непатріотично....
а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?
державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час?
чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і від

А купивши зелені чи різнокольорові папірці підтримують США, яке дає ленд-лізу чи ЄС, яке ще додає.

а за куплені зелені папірці можна купити зелених овдп, і підтримати як лендлізу, так і зсу :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:32

  Andrey2512 написав:alex_2013
Это о каком городе? Судя по цифрам, конечно, столица... Но не уверен.
Какая столица, Португалии?
Адесса скорее всего//)
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