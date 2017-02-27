RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9515951695179518>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:37

  bamper написав:50 / 38 = $1300 = 1200 євро
нажаль Ви не взагалі не уявляєте вартість оренди житла в Європі.


Я чудово уявляю собі вартість оренди в ЕС.
І я вас запевняю, що 1000 евро більш ніж достатньо.
Якшо ви звістно згодні жити як звичайні люди, а не "па багатому"
Amat
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:17

  Ой+ написав:
  jump написав:непатріотично....
а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації?
державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час?
чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і від

А купивши зелені чи різнокольорові папірці підтримують США, яке дає ленд-лізу чи ЄС, яке ще додає.

а за куплені зелені папірці можна купити зелених овдп, і підтримати як лендлізу, так і зсу :idea:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:32

  Andrey2512 написав:alex_2013
Это о каком городе? Судя по цифрам, конечно, столица... Но не уверен.
Какая столица, Португалии?
Адесса скорее всего//)
asti
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:41

Все ж має бути дуже просто!©)))

  Ромасик написав:
  Успіх написав:А ви хочете, щоб тут "хлопці з сіл" мали поняття в таких речах?
Та тут половина і не знає "що це і з чим його їдять?!"

А от купити зеленого - просто/доступно і всі про нього знають)))

страшно за тих хлопців з сіл, та навчіть їх користуватися монобанком)
Там посередині екрану є кнопка "Накопичення" - "купити облігації" - потім "+" вибрати кількість і нажати ОК.

А є таке ж, але у додатку приват24? :D
А то ще "хлопцям з сіл" треба ГОДИНУ)) щоб ще встановити той додаток монобанку :mrgreen: - а так Приват24 - є, майже, у всіх! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3308
З нами з: 18.03.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:45

  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html


чем больше закрутят гайки, тем выше будет цена нала.
потребности импорта никуда не денутся, а ездаков придется нанимать больше.
ожидаю 42-45 в ближайший месяц, чтобы реально купить. а нбу продолжит сцеживать экспортеров по 29 :roll:
Moneta
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 26.06.11
Подякував: 62 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:24

  Moneta написав:чем больше закрутят гайки, тем выше будет цена нала.
потребности импорта никуда не денутся, а ездаков придется нанимать больше.
ожидаю 42-45 в ближайший месяц, чтобы реально купить. а нбу продолжит сцеживать экспортеров по 29 :roll:


потребности критичного импорта удовлетворит НБУ по официальному курсу.
не критичный импорт, в большей части, распродал складские остатки и замер.
белые и пушистые импортеры "не критички" - купить и завезти в белую не могут.
Контрабандой они заниматься не будут.
К тому же вредитель Гетьманцев обещает в скором времени возобновить проверки бизнеса.
С падением экономики и платежеспособного спроса некоторые группы импорта мало востребованы.

пы сы.
почему-то вспомнились времена премьерства Юли Тимошенко : в аккурат перед заходом очередного транша МВФ гривна временно падала, чуть позже, спустя пару месяцев после освоения международных денег, гривна укреплялась.
По программе США и g7 нам выделяют довольно большие суммы на "пенсионеров и пионеров", а также чиновников.
Так почему не отоварить всех страждущих подороже, тем паче банкам разрешили продавать по рыночному курсу.

имхо, по 33-34 еще будет шанс перевернуться в доллар.
igorfm
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.05.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:11

  Успіх написав:А є таке ж, але у додатку приват24? :D
А то ще "хлопцям з сіл" треба ГОДИНУ)) щоб ще встановити той додаток монобанку :mrgreen: - а так Приват24 - є, майже, у всіх! :D

ні, в п24 є комісії і здається від 100К і складніше з відкриттям рахунків.
Ще є у Алки, але то може видатися їм непатріотично. У Алки легко як і у моно.
За установку моно за вашим посиланням, до речі, їм і вам дадуть по 50 грн. Вам 50 грн за кожного. Додатково до 100К :D
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:30

  Успіх написав:
  Ромасик написав:
  Успіх написав:А ви хочете, щоб тут "хлопці з сіл" мали поняття в таких речах?
Та тут половина і не знає "що це і з чим його їдять?!"

А от купити зеленого - просто/доступно і всі про нього знають)))

страшно за тих хлопців з сіл, та навчіть їх користуватися монобанком)
Там посередині екрану є кнопка "Накопичення" - "купити облігації" - потім "+" вибрати кількість і нажати ОК.

А є таке ж, але у додатку приват24? :D
А то ще "хлопцям з сіл" треба ГОДИНУ)) щоб ще встановити той додаток монобанку :mrgreen: - а так Приват24 - є, майже, у всіх! :D


Добрый вечер .
Всем Здоровья .
... у нас прилетело, ... три и все в цель ???
... когда нибудь мы все узнаем об этом несчастье ( на месте, мы знаем что произошло )
Царствие Всем Небесное !

Вот ,в который раз читаю Вас .....
В силу своей службы и профессии постоянно нахожусь ..... в водовороте событий .
.... так вот, тероборона Франковска , Тернополя до сих пор не получила и 30 тыс.
...дети постоянно на передке , без всяких смен и перерывов
А тут Вы пишите про 100 ....которые вы ловко вложили .
В который раз пишу, что вы, ПИЗДЛО
холява
2
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3727 раз.
Подякували: 3777 раз.
 
Профіль
1
8
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  igorfm написав:потребности критичного импорта удовлетворит НБУ по официальному курсу.
не критичный импорт, в большей части, распродал складские остатки и замер.
белые и пушистые импортеры "не критички" - купить и завезти в белую не могут.
Контрабандой они заниматься не будут.


там еще такое дело, что список критического импорта сильно большой, а начиналось все с одной странички позиций.
Белые импортеры (покупающие по 29-30), естественно, будут ставить конечному покупателю почти такие же цены на товар, как и серый-черный импортер (покупающие по текущим курсам на чр). Кто крайний? - пересичный покупатель. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3454
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:37

  igorfm написав:К тому же вредитель Гетьманцев обещает в скором времени возобновить проверки бизнеса.

разве сбор налогов - это вредительство?
с остальным согласен.
вангую, МВФ/ЕС фопов таки дожмут.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9515951695179518>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kwon, холява і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3056, 3057, 3058
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30574 29468762
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 тра, 2022 04:36
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10104871
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522565
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3221)
22.05.2022 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron