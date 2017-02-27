Додано: Нед 22 тра, 2022 20:30

Успіх написав: Ромасик написав: Успіх написав: А ви хочете, щоб тут "хлопці з сіл" мали поняття в таких речах?

Та тут половина і не знає "що це і з чим його їдять?!"



А от купити зеленого - просто/доступно і всі про нього знають))) А ви хочете, щоб тут "мали поняття в таких речах?Та тут половина і не знає "що це і з чим його їдять?!"А от купити зеленого - просто/доступно і всі про нього знають)))

страшно за тих хлопців з сіл, та навчіть їх користуватися монобанком)

Там посередині екрану є кнопка "Накопичення" - "купити облігації" - потім "+" вибрати кількість і нажати ОК.

страшно за тихта навчіть їх користуватися монобанком)Там посередині екрану є кнопка "Накопичення" - "купити облігації" - потім "+" вибрати кількість і нажати ОК.

А є таке ж, але у додатку приват24?

А то ще "хлопцям з сіл" треба ГОДИНУ)) щоб ще встановити той додаток монобанку - а так Приват24 - є, майже, у всіх! А є таке ж, але у додатку приват24?А то ще "хлопцям з сіл" треба ГОДИНУ)) щоб ще встановити той додаток монобанку- а так Приват24 - є, майже, у всіх!

Добрый вечер .Всем Здоровья .... у нас прилетело, ... три и все в цель ???... когда нибудь мы все узнаем об этом несчастье ( на месте, мы знаем что произошло )Царствие Всем Небесное !Вот ,в который раз читаю Вас .....В силу своей службы и профессии постоянно нахожусь ..... в водовороте событий ..... так вот, тероборона Франковска , Тернополя до сих пор не получила и 30 тыс....дети постоянно на передке , без всяких смен и перерывовА тут Вы пишите про 100 ....которые вы ловко вложили .В который раз пишу, что вы, ПИЗДЛО