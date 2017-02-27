jump написав:непатріотично.... а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації? державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час? чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і від
А купивши зелені чи різнокольорові папірці підтримують США, яке дає ленд-лізу чи ЄС, яке ще додає.
а за куплені зелені папірці можна купити зелених овдп, і підтримати як лендлізу, так і зсу
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
чем больше закрутят гайки, тем выше будет цена нала. потребности импорта никуда не денутся, а ездаков придется нанимать больше. ожидаю 42-45 в ближайший месяц, чтобы реально купить. а нбу продолжит сцеживать экспортеров по 29
Moneta написав:чем больше закрутят гайки, тем выше будет цена нала. потребности импорта никуда не денутся, а ездаков придется нанимать больше. ожидаю 42-45 в ближайший месяц, чтобы реально купить. а нбу продолжит сцеживать экспортеров по 29
потребности критичного импорта удовлетворит НБУ по официальному курсу. не критичный импорт, в большей части, распродал складские остатки и замер. белые и пушистые импортеры "не критички" - купить и завезти в белую не могут. Контрабандой они заниматься не будут. К тому же вредитель Гетьманцев обещает в скором времени возобновить проверки бизнеса. С падением экономики и платежеспособного спроса некоторые группы импорта мало востребованы.
пы сы. почему-то вспомнились времена премьерства Юли Тимошенко : в аккурат перед заходом очередного транша МВФ гривна временно падала, чуть позже, спустя пару месяцев после освоения международных денег, гривна укреплялась. По программе США и g7 нам выделяют довольно большие суммы на "пенсионеров и пионеров", а также чиновников. Так почему не отоварить всех страждущих подороже, тем паче банкам разрешили продавать по рыночному курсу.
имхо, по 33-34 еще будет шанс перевернуться в доллар.