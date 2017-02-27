jump написав:непатріотично.... а вояки, замість купівлі валюти, не бажають вкластись у військові облігації? державу, яка платить їм з/п підтримати у такий важкий час? чи хоч так як Ви - на депо? що також є підтримкою банків і від
А купивши зелені чи різнокольорові папірці підтримують США, яке дає ленд-лізу чи ЄС, яке ще додає.
а за куплені зелені папірці можна купити зелених овдп, і підтримати як лендлізу, так і зсу
greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок - ---- Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html
чем больше закрутят гайки, тем выше будет цена нала. потребности импорта никуда не денутся, а ездаков придется нанимать больше. ожидаю 42-45 в ближайший месяц, чтобы реально купить. а нбу продолжит сцеживать экспортеров по 29
Moneta написав:чем больше закрутят гайки, тем выше будет цена нала. потребности импорта никуда не денутся, а ездаков придется нанимать больше. ожидаю 42-45 в ближайший месяц, чтобы реально купить. а нбу продолжит сцеживать экспортеров по 29
потребности критичного импорта удовлетворит НБУ по официальному курсу. не критичный импорт, в большей части, распродал складские остатки и замер. белые и пушистые импортеры "не критички" - купить и завезти в белую не могут. Контрабандой они заниматься не будут. К тому же вредитель Гетьманцев обещает в скором времени возобновить проверки бизнеса. С падением экономики и платежеспособного спроса некоторые группы импорта мало востребованы.
пы сы. почему-то вспомнились времена премьерства Юли Тимошенко : в аккурат перед заходом очередного транша МВФ гривна временно падала, чуть позже, спустя пару месяцев после освоения международных денег, гривна укреплялась. По программе США и g7 нам выделяют довольно большие суммы на "пенсионеров и пионеров", а также чиновников. Так почему не отоварить всех страждущих подороже, тем паче банкам разрешили продавать по рыночному курсу.
имхо, по 33-34 еще будет шанс перевернуться в доллар.
Успіх написав:А є таке ж, але у додатку приват24? А то ще "хлопцям з сіл" треба ГОДИНУ)) щоб ще встановити той додаток монобанку - а так Приват24 - є, майже, у всіх!
ні, в п24 є комісії і здається від 100К і складніше з відкриттям рахунків. Ще є у Алки, але то може видатися їм непатріотично. У Алки легко як і у моно. За установку моно за вашим посиланням, до речі, їм і вам дадуть по 50 грн. Вам 50 грн за кожного. Додатково до 100К
Успіх написав:А ви хочете, щоб тут "хлопці з сіл" мали поняття в таких речах? Та тут половина і не знає "що це і з чим його їдять?!"
А от купити зеленого - просто/доступно і всі про нього знають)))
страшно за тих хлопців з сіл, та навчіть їх користуватися монобанком) Там посередині екрану є кнопка "Накопичення" - "купити облігації" - потім "+" вибрати кількість і нажати ОК.
А є таке ж, але у додатку приват24? А то ще "хлопцям з сіл" треба ГОДИНУ)) щоб ще встановити той додаток монобанку - а так Приват24 - є, майже, у всіх!
Добрый вечер . Всем Здоровья . ... у нас прилетело, ... три и все в цель ??? ... когда нибудь мы все узнаем об этом несчастье ( на месте, мы знаем что произошло ) Царствие Всем Небесное !
Вот ,в который раз читаю Вас ..... В силу своей службы и профессии постоянно нахожусь ..... в водовороте событий . .... так вот, тероборона Франковска , Тернополя до сих пор не получила и 30 тыс. ...дети постоянно на передке , без всяких смен и перерывов А тут Вы пишите про 100 ....которые вы ловко вложили . В который раз пишу, что вы, ПИЗДЛО
igorfm написав:потребности критичного импорта удовлетворит НБУ по официальному курсу. не критичный импорт, в большей части, распродал складские остатки и замер. белые и пушистые импортеры "не критички" - купить и завезти в белую не могут. Контрабандой они заниматься не будут.
там еще такое дело, что список критического импорта сильно большой, а начиналось все с одной странички позиций. Белые импортеры (покупающие по 29-30), естественно, будут ставить конечному покупателю почти такие же цены на товар, как и серый-черный импортер (покупающие по текущим курсам на чр). Кто крайний? - пересичный покупатель.