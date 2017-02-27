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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9515951695179518
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:52

  Успіх написав:
  greenozon написав:Успіх
так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти
єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...?
в якій гео-локації (розкид великий)

1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс :mrgreen:
2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"!
Ну а локація мені цікава Львівська))

Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? :D
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів? ;)

Кінця місяця чекати не треба! Купуй зараз, бо буде дорожче, ви й так проґавив все саме солодке!
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:05

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця?
Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів

  Успіх написав:Ваша думка цікава ще що-до наступного>>>

не знаю кого вы обзывали здесь экспертами, я себя таковым не считаю,

моё мнение за месяц-два ничего существенного не произойдет. Война входит в затяжную фазу.

Позже (может к осени) экономика к ней приспособится, фермеры научатся работать под обстрелами а у РФ закончатся ракеты и современное оружие.

К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации (особенно вернутся те кого не кормят). Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом. Тогда же зашевелится и валютный рынок.

А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым.

Можливо воно й було дешевим, але його був такий дефіцит, що навіть сьогодні таких проблем нема! Як згадаю як мені на свій «УАЗ» треба було випрошувати бензин у голови райдержадміністрації і як він давав візу на відпуск мені 40 літрів, бо заправляли лише швидкі, поліцію і інших по великій нагальній потребі! І пам’ятаю як мій водій продав був естонцю каністру бензину за 20 доларів на початку дев’яностих, бо в того не було чим доїхати до Києва… Це тоді були шалені гроші, зарплата була 50 доларів! Не було тоді дешевого пального… хоча залишалася запаси у військових частинах і прапорщики їх розпродувати наліво і направо! Під кінець дев’яностих вже трішки попустило і ціна знижувалася, а потім постійно росла!
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:12

  Ромасик написав:
  Успіх написав:А є таке ж, але у додатку приват24? :D
А то ще "хлопцям з сіл" треба ГОДИНУ)) щоб ще встановити той додаток монобанку :mrgreen: - а так Приват24 - є, майже, у всіх! :D


Ще є у Алки, але то може видатися їм непатріотично. У Алки легко як і у моно.
За установку моно за вашим посиланням, до речі, їм і вам дадуть по 50 грн. Вам 50 грн за кожного. Додатково до 100К :D

viewtopic.php?p=4209432#p4209432
патріотичність та граблі
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:40

холява Не портите себе нервы на всяких сказочников,до сих пор мои родственники переселенцы не получили деньги,при чем копейки 2К гривен,так это тыл,про остальное просто молчу.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява, вы не правы... Не путайте ТРО и ЗСУ, у меня оба кума получили по 100 в ЗСУ, а друг из ТРО только 10-ку от местного самоуправления
kwon
 
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