greenozon написав:Успіх так була десь гілка на форумі щодо прогнозів валюти єдине що тепер не зрозуміло до якого джерела фіксувати - кантори, банки, ...? в якій гео-локації (розкид великий)
1. Та гілка - не цікава, так як якщо йде тренд вгору, то всі вангують вищий курс на кінець місяця, а якщо трошки вниз - то всі вангують "стабільний", або чуть нижчий курс 2. А фіксувати до того джерела в якому можна РЕАЛЬНО купити, а не "цифри на табло"! Ну а локація мені цікава Львівська))
Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів?
Кінця місяця чекати не треба! Купуй зараз, бо буде дорожче, ви й так проґавив все саме солодке!
Успіх написав:Та й посил мій був простий, як апельсин)) - купувати зараз долярчики, чи почекати до кінця місяця? Я схильний до чекання - але ще хотів тут почути думки тутешніх експертів
Успіх написав:Ваша думка цікава ще що-до наступного>>>
не знаю кого вы обзывали здесь экспертами, я себя таковым не считаю,
моё мнение за месяц-два ничего существенного не произойдет. Война входит в затяжную фазу.
Позже (может к осени) экономика к ней приспособится, фермеры научатся работать под обстрелами а у РФ закончатся ракеты и современное оружие.
К осени в Украину вернутся те, кто сидит в эвакуации (особенно вернутся те кого не кормят). Потихоньку заработают бизнесы и экономика в целом. Тогда же зашевелится и валютный рынок.
А пока что курс рисованный. Реальный курс может быть -5 / +10грн т.е. полностью непредсказуемо. Этот кризис можно сравнить только с 90ми. Но тогда топливо было дешёвым.
Можливо воно й було дешевим, але його був такий дефіцит, що навіть сьогодні таких проблем нема! Як згадаю як мені на свій «УАЗ» треба було випрошувати бензин у голови райдержадміністрації і як він давав візу на відпуск мені 40 літрів, бо заправляли лише швидкі, поліцію і інших по великій нагальній потребі! І пам’ятаю як мій водій продав був естонцю каністру бензину за 20 доларів на початку дев’яностих, бо в того не було чим доїхати до Києва… Це тоді були шалені гроші, зарплата була 50 доларів! Не було тоді дешевого пального… хоча залишалася запаси у військових частинах і прапорщики їх розпродувати наліво і направо! Під кінець дев’яностих вже трішки попустило і ціна знижувалася, а потім постійно росла!