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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9516951795189519
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:29

  холява написав:
  kwon написав:Холява, вы не правы... Не путайте ТРО и ЗСУ, у меня оба кума получили по 100 в ЗСУ, а друг из ТРО только 10-ку от местного самоуправления


Конечно я не прав .
Я сам в ЗСУ ....
"НОЛЬ "
ну и как часто ваши кумовья ездят домой на ротацию ?

...даже писать не хочется

Господи , Прости им грехи , вольные и не вольные ...

Та яка, плять, ротація???
Яке "додому"???

Так і пиши, що ти ні ху-ху не зрозумів !

Читай мій допис вище!
Якщо хлопців відвезли в тил на 40км на тиждень - то це по-твоєму = відвезли додому???

Які ліки ти почав вживати? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:38

За оцінками Moody’s, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько 38 млрд доларів фінансової підтримки, з яких 5 млрд доларів вже були видані з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік.
Крім того, відкриття рахунку в Міжнародному валютному фонді (МВФ) для спрямування донорських ресурсів на платіжний баланс та бюджетні потреби, включаючи можливість для країн передавати спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:39

І ще - для тутешніх невіруючих - можу викласти скріни з П24 про приходження зарплати! Там і дати є, і суми!
Але - думаю, що не варто мені цим заморочуватись, - думаю, що достатньо було викладення фото застрягших в землі/нерозірваних ракет в суботу!
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:51

  antey1969 написав:vladimir07
обычный бардак.

Трохи є)) хоч тут кажуть, щоб це питання не підіймати...
Бо нам порахували тих "100к" з першого дня приїзду в ОБД(область бойових дій), а за березень, коли ми були не у ОБД - то отримали всі ~ 13К з/п + премія 29,5К.

Але повертаючись до ОБД... - ще раз кажу, що є ВЕЛИКА різниця бути за 40-60-80км від лінії фронту і за 6-7-8км!(де вже все свистить над головою і призимляється за 500-200-100м і менше від тебе!!!)
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:13

Успіх , та твою ж мать. Може ти вже нарешті заспокоїшся з цими тисячами??
Ти хвастаєш, чи жалієшся,чи в чому справа?? Що за дитинство??
Тут нема відповіді на це питання, але вже вдесяте на різних гілках воно звучить і мусолиться тобою.
Hotab
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