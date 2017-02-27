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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9517951895199520>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:29

  холява написав:
  kwon написав:Холява, вы не правы... Не путайте ТРО и ЗСУ, у меня оба кума получили по 100 в ЗСУ, а друг из ТРО только 10-ку от местного самоуправления


Конечно я не прав .
Я сам в ЗСУ ....
"НОЛЬ "
ну и как часто ваши кумовья ездят домой на ротацию ?

...даже писать не хочется

Господи , Прости им грехи , вольные и не вольные ...

Та яка, плять, ротація???
Яке "додому"???

Так і пиши, що ти ні ху-ху не зрозумів !

Читай мій допис вище!
Якщо хлопців відвезли в тил на 40км на тиждень - то це по-твоєму = відвезли додому???

Які ліки ти почав вживати? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:38

За оцінками Moody’s, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько 38 млрд доларів фінансової підтримки, з яких 5 млрд доларів вже були видані з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік.
Крім того, відкриття рахунку в Міжнародному валютному фонді (МВФ) для спрямування донорських ресурсів на платіжний баланс та бюджетні потреби, включаючи можливість для країн передавати спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:39

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 23 тра, 2022 07:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:51

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 23 тра, 2022 07:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:13

Успіх , та твою ж мать. Може ти вже нарешті заспокоїшся з цими тисячами??
Ти хвастаєш, чи жалієшся,чи в чому справа?? Що за дитинство??
Тут нема відповіді на це питання, але вже вдесяте на різних гілках воно звучить і мусолиться тобою.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:в чому справа?

Та от деякі не вірять... і Холява, чомусь, теж...
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:25

  Успіх написав:
  Hotab написав:в чому справа?

Та от деякі не вірять... і Холява, чомусь, теж...

декларацію неси! :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:29

  Успіх написав:
  Hotab написав:в чому справа?

Та от деякі не вірять... і Холява, чомусь, теж...

Чому тут не вірить. Звична справа.
І за смерть 15 лямів заплатять. Але заробляй краще повільніше, по 100т.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:05

  Успіх написав:
  Hotab написав:в чому справа?

Та от деякі не вірять... і Холява, чомусь, теж...

Ти з холявою знайомий особисто він твій тесть? Чому тебе так хвилює його думка про тебе?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:06

Запорожье широко...
USD/UAH 37.3/38.3
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edvardd
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