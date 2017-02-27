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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 06:29
холява написав: kwon написав:
Холява, вы не правы... Не путайте ТРО и ЗСУ, у меня оба кума получили по 100 в ЗСУ, а друг из ТРО только 10-ку от местного самоуправления
Конечно я не прав .
Я сам в ЗСУ ....
"НОЛЬ "
ну и как часто ваши кумовья ездят домой на ротацию ?
...даже писать не хочется
Господи , Прости им грехи , вольные и не вольные ...
Та яка, плять, ротація???
Яке "додому"???
Так і пиши, що ти ні ху-ху не зрозумів !
Читай мій допис вище!
Якщо хлопців відвезли в тил на 40км на тиждень - то це по-твоєму = відвезли додому???
Які ліки ти почав вживати?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:38
За оцінками Moody’s, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько 38 млрд доларів фінансової підтримки, з яких 5 млрд доларів вже були видані з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік.
Крім того, відкриття рахунку в Міжнародному валютному фонді (МВФ) для спрямування донорських ресурсів на платіжний баланс та бюджетні потреби, включаючи можливість для країн передавати спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:39
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 23 тра, 2022 07:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:51
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 23 тра, 2022 07:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:13
Успіх , та твою ж мать. Може ти вже нарешті заспокоїшся з цими тисячами??
Ти хвастаєш, чи жалієшся,чи в чому справа?? Що за дитинство??
Тут нема відповіді на це питання, але вже вдесяте на різних гілках воно звучить і мусолиться тобою.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:19
Hotab написав:
в чому справа?
Та от деякі не вірять... і Холява, чомусь, теж...
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:29
Успіх написав: Hotab написав:
в чому справа?
Та от деякі не вірять... і Холява, чомусь, теж...
Чому тут не вірить. Звична справа.
І за смерть 15 лямів заплатять. Але заробляй краще повільніше, по 100т.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:05
Успіх написав: Hotab написав:
в чому справа?
Та от деякі не вірять... і Холява, чомусь, теж...
Ти з холявою знайомий особисто він твій тесть? Чому тебе так хвилює його думка про тебе?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:06
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