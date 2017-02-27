RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9517951895199520
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні банківське ППО буде збивати-доганяти готівково-обмінковий курс на якій висоті?
Альянс 37/39
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7439
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:27

Знову крок до перевороту думок...

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:в чому справа?

Та от деякі не вірять... і Холява, чомусь, теж...

Чому тут не вірить. Звична справа.
І за смерть 15 лямів заплатять. Але заробляй краще повільніше, по 100т.

Та я сюди не за гроші пішов!
І на передок, коли кличуть - не відмовляюсь їхати/їду!(хоч нас завжди перед виїздом туди запитую, чи є будь-які причини не їхати? - і навіть, причиною може бути "не хочу/боюсь" і т.п.)

п.с.
Сьогодні мій побратим/друг по зброї, який поруч мене має місце/спить.... - повіз разом з офіцером, 200-го(з іншої батареї) додому... - якому, приблизно, 30р., а вдома чекає дружина з малесенькою новонародженою дитинкою(може ще й місяця дитинка немає) :(
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 18.03.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:28

  Andrey2512 написав:alex_2013

Это о каком городе? Судя по цифрам, конечно, столица... Но не уверен.

Классиков читать нужно.
Шепетовка.
alex_2013
 
Повідомлень: 248
З нами з: 10.04.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:29

  edvardd написав:Запорожье широко...
USD/UAH 37.3/38.3
EUR/UAH 39/40

USD/UAH 37/38
EUR/UAH 39/40
шото быстро...
USD/UAH 37/37,8
EUR/UAH 39/40
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 23 тра, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7310
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9517951895199520
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3056, 3057, 3058
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30574 29484336
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 тра, 2022 04:36
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10104976
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522607
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.