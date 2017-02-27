Сьогодні банківське ППО буде збивати-доганяти готівково-обмінковий курс на якій висоті?
Альянс 37/39
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 08:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сьогодні банківське ППО буде збивати-доганяти готівково-обмінковий курс на якій висоті?
Альянс 37/39
Додано: Пон 23 тра, 2022 08:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
Додано: Пон 23 тра, 2022 08:27
Знову крок до перевороту думок...
Та я сюди не за гроші пішов!
І на передок, коли кличуть - не відмовляюсь їхати/їду!(хоч нас завжди перед виїздом туди запитую, чи є будь-які причини не їхати? - і навіть, причиною може бути "не хочу/боюсь" і т.п.)
п.с.
Сьогодні мій побратим/друг по зброї, який поруч мене має місце/спить.... - повіз разом з офіцером, 200-го(з іншої батареї) додому... - якому, приблизно, 30р., а вдома чекає дружина з малесенькою новонародженою дитинкою(може ще й місяця дитинка немає)
Додано: Пон 23 тра, 2022 08:28
Додано: Пон 23 тра, 2022 08:29
USD/UAH 37/38
EUR/UAH 39/40
шото быстро...
USD/UAH 37/37,8
EUR/UAH 39/40
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 23 тра, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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