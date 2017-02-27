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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95169517951895199520>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 23:37

vladimir07
обычный бардак.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:38

За оцінками Moody’s, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько 38 млрд доларів фінансової підтримки, з яких 5 млрд доларів вже були видані з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік.
Крім того, відкриття рахунку в Міжнародному валютному фонді (МВФ) для спрямування донорських ресурсів на платіжний баланс та бюджетні потреби, включаючи можливість для країн передавати спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:06

Запорожье широко...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні банківське ППО буде збивати-доганяти готівково-обмінковий курс на якій висоті?
Альянс 37/39
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:28

  Andrey2512 написав:alex_2013

Это о каком городе? Судя по цифрам, конечно, столица... Но не уверен.

Классиков читать нужно.
Шепетовка.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:29

  edvardd написав:Запорожье широко...
USD/UAH 37.3/38.3
EUR/UAH 39/40

USD/UAH 37/38
EUR/UAH 39/40
шото быстро...
USD/UAH 37/37,8
EUR/UAH 39/40
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 23 тра, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:53

  Investor_K написав:Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?

Курси може й будуть, але валюта..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:55

  Rainbow написав:
  Investor_K написав:Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?

Курси може й будуть, але валюта..


Курси, на момент, залишилися незмінними з минулого тижня
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:00

  sergikkc007 написав:
  Rainbow написав:
  Investor_K написав:Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?

Курси може й будуть, але валюта..


Курси, на момент, залишилися незмінними з минулого тижня

По суті нічого не змінилось, лише ліміти на зняття закордоном зменшили в 2 рази - це збереже резерви, але зменшить потік готівкової валюти в Україну.
Rainbow
 
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