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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 тра, 2022 23:37
vladimir07
обычный бардак.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 06:38
За оцінками Moody’s, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько 38 млрд доларів фінансової підтримки, з яких 5 млрд доларів вже були видані з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік.
Крім того, відкриття рахунку в Міжнародному валютному фонді (МВФ) для спрямування донорських ресурсів на платіжний баланс та бюджетні потреби, включаючи можливість для країн передавати спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:06
Запорожье широко...
USD/UAH 37.3/38.3
EUR/UAH 39/40
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edvardd
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:07
Сьогодні банківське ППО буде збивати-доганяти готівково-обмінковий курс на якій висоті?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:11
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
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Investor_K
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:28
Andrey2512 написав:alex_2013
Это о каком городе? Судя по цифрам, конечно, столица... Но не уверен.
Классиков читать нужно.
Шепетовка.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:29
edvardd написав:
Запорожье широко...
USD/UAH 37.3/38.3
EUR/UAH 39/40
USD/UAH 37/38
EUR/UAH 39/40
шото быстро...
USD/UAH 37/37,8
EUR/UAH 39/40
Востаннє редагувалось edvardd
в Пон 23 тра, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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edvardd
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:53
Investor_K написав:
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
Курси може й будуть, але валюта..
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Rainbow
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Додано: Пон 23 тра, 2022 08:55
Rainbow написав: Investor_K написав:
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
Курси може й будуть, але валюта..
Курси, на момент, залишилися незмінними з минулого тижня
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sergikkc007
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:00
sergikkc007 написав: Rainbow написав: Investor_K написав:
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
Курси може й будуть, але валюта..
Курси, на момент, залишилися незмінними з минулого тижня
По суті нічого не змінилось, лише ліміти на зняття закордоном зменшили в 2 рази - це збереже резерви, але зменшить потік готівкової валюти в Україну.
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