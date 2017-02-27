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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9517951895199520>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:05

  sergikkc007 написав:
  Rainbow написав:
  Investor_K написав:Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?

Курси може й будуть, але валюта..


Курси, на момент, залишилися незмінними з минулого тижня


не совсем так.
часть банков поменяла, например Райфайзен 37-38.5, одесский Пивень - 37-39, часть повысили на пару гривень, часть морозится на момент.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:10

  sergikkc007 написав:
  Rainbow написав:
  Investor_K написав:Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?

Курси може й будуть, але валюта..


Курси, на момент, залишилися незмінними з минулого тижня


не совсем так.
часть банков поменяла, например Райфайзен 37-38.5, одесский Пивень - 37-39, часть повысили на пару гривень, часть морозится на момент.[/quote]


Полтава-Банк 37.000 / 40.000 - 2022.05.23 10:00
Банк Сич 37.000 / 39.000 31.000 / 37.000 2022.05.23 09:45
Таскомбанк 36.000 / 39.000 29.700 / 33.500 2022.05.23 09:15
Пивденный 37.000 / 39.000 29.250 / 31.600 2022.05.23 09:30
Райффайзен Банк 37.000 / 38.500 - 2022.05.23 08:15
Альянс Банк 36.500 / 38.500 - 2022.05.23 09:15
Мотор-Банк 36.500 / 38.500 - 2022.05.23 09:30
Аккордбанк 32.200 / 38.200
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:19

edvardd
Шари нема, надії не оправдались, зараз знов почнемо дивитись в сторону 39 :?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:25

  Investor_K написав:Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?


ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenback1996 написав:ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели
А у них есть физическая валюта? :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:30

  greenback1996 написав:
  Investor_K написав:Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?


ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели

здається фін форум але різниці між готівковим та неготівковим курсом відрізнити не можуть...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:33

  Investor_K написав:
  greenback1996 написав:ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели
А у них есть физическая валюта? :D


нет, и не будет :mrgreen: но хотя бы было приятно за пересичных, когда они бы платили в магазине или снимали кещ не по 32, а по 38
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні купував $ по 30.36, поки працює спосіб, але є ліміти - 300 $ / день
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:45

  rationalism2 написав:Сьогодні купував $ по 30.36, поки працює спосіб, але є ліміти - 300 $ / день

Все приготовились записывать )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenback1996 написав:ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели

[url="https://minfin.com.ua/ua/amp/2022/05/23/85890767/"]Гороховський закликав НБУ повернути єдиний курс долара[/url]
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