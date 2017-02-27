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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 09:05
sergikkc007 написав: Rainbow написав: Investor_K написав:
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
Курси може й будуть, але валюта..
Курси, на момент, залишилися незмінними з минулого тижня
не совсем так.
часть банков поменяла, например Райфайзен 37-38.5, одесский Пивень - 37-39, часть повысили на пару гривень, часть морозится на момент.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:10
sergikkc007 написав: Rainbow написав: Investor_K написав:
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
Курси може й будуть, але валюта..
Курси, на момент, залишилися незмінними з минулого тижня
не совсем так.
часть банков поменяла, например Райфайзен 37-38.5, одесский Пивень - 37-39, часть повысили на пару гривень, часть морозится на момент.[/quote]
Полтава-Банк 37.000 / 40.000 - 2022.05.23 10:00
Банк Сич 37.000 / 39.000 31.000 / 37.000 2022.05.23 09:45
Таскомбанк 36.000 / 39.000 29.700 / 33.500 2022.05.23 09:15
Пивденный 37.000 / 39.000 29.250 / 31.600 2022.05.23 09:30
Райффайзен Банк 37.000 / 38.500 - 2022.05.23 08:15
Альянс Банк 36.500 / 38.500 - 2022.05.23 09:15
Мотор-Банк 36.500 / 38.500 - 2022.05.23 09:30
Аккордбанк 32.200 / 38.200
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:19
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Шари нема, надії не оправдались, зараз знов почнемо дивитись в сторону 39
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Rainbow
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:25
Investor_K написав:
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели
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greenback1996
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:30
greenback1996 написав: Investor_K написав:
Цікаво, які курси будуть сьогодні у банок?
ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели
здається фін форум але різниці між готівковим та неготівковим курсом відрізнити не можуть...
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:33
Investor_K написав: greenback1996 написав:
ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели
А у них есть физическая валюта?
нет, и не будет
но хотя бы было приятно за пересичных, когда они бы платили в магазине или снимали кещ не по 32, а по 38
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greenback1996
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:39
Сьогодні купував $ по 30.36, поки працює спосіб, але є ліміти - 300 $ / день
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rationalism2
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:45
rationalism2 написав:
Сьогодні купував $ по 30.36, поки працює спосіб, але є ліміти - 300 $ / день
Все приготовились записывать )
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:48
greenback1996 написав:ну моно меня разочаровывает.... 29.5\ 32 - когда другие уже взлетели
[url="https://minfin.com.ua/ua/amp/2022/05/23/85890767/"]Гороховський закликав НБУ повернути єдиний курс долара[/url]
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