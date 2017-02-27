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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9517951895199520
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:50

  alex_dvornichenko написав:
  rationalism2 написав:Сьогодні купував $ по 30.36, поки працює спосіб, але є ліміти - 300 $ / день

Все приготовились записывать )


Є відеоінструкція https://youtu.be/yQzcqFxfAA0
rationalism2
 
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