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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 09:50
alex_dvornichenko написав: rationalism2 написав:
Сьогодні купував $ по 30.36, поки працює спосіб, але є ліміти - 300 $ / день
Все приготовились записывать )
Є відеоінструкція https://youtu.be/yQzcqFxfAA0
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