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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9518951995209521>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:50

  alex_dvornichenko написав:
  rationalism2 написав:Сьогодні купував $ по 30.36, поки працює спосіб, але є ліміти - 300 $ / день

Все приготовились записывать )


Є відеоінструкція https://youtu.be/yQzcqFxfAA0
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:57

Запорожье, дышим...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:04

  Rainbow написав:По суті нічого не змінилось, лише ліміти на зняття закордоном зменшили в 2 рази - це збереже резерви, але зменшить потік готівкової валюти в Україну.

Наоборот, только крез или умалишенный будет отправлять в Украину из-за рубежа безнал. Это по сути как просто взять и подарить 20+% заработанного родимому банку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ru.interfax.com.ua/news/economic/834019.html?fbclid=IwAR1R6rI8Rr0mNyg7pdb61m0X2v_dY8RgPWhGuIi6LNoRB-jJAmKRkU-LedQ

ПриватБанк сохранит "карточный" курс за рубежом несмотря на отмену Нацбанком лимита – член набсовета
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк на украинском рынке, сохранит курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

bamper
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:10

  edvardd написав:Запорожье, дышим...
🇺🇸USD 37.40 38.00
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🇪🇺EUR 39.50 40.30
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:20

  konstantin kirovograd написав:
  greenozon написав:і ось чому НБУ рішився на цей не дуже популярний крок -
----
Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированными в Украине, составляет около $100 млн, создавая значительное давление на резервы страны, сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
https://ukrrudprom.ua/news/Egednevniy_o ... okolo.html

Так это было известно три месяца. Хвастались в пабликах местные с приграничья,там целые сёла наоформляли карты.По 50 000 долларов поднимали в месяц дельцы на этом зазоре 30-33,ну и на прошлой неделе при зазоре 7 грн думаю вообще отлично им жилось

Вітаю, товариство.
Не хочеться щось писати в цей час. В основному читаю коли є змога. Але в даному питанні я не розумію НБУ. Надіюсь хтось може пояснити їхню логіку? Можливо банкіри читають даний форум і зможуть прокоментувати?

Зараз (аж на 3-й місяць війни і дії цієї лазівки) НБУ нарешті ДІЄ!

Після цих дій постраждає дуже багато населення яке абсолютно не має відношення до валютних спекуляцій. Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію.
НЕВЖЕ не має технічної можливості обмежити ЛИШЕ фізичне ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ при тому повністю залишивши карткові операції?

Ось тут BIGor поширює наступне:
  BIGor написав:Цікаво, що нагибають і ІТ сектор.
Користувач сайту DOU.ua під ніком “Просто Анон” пише на форумі: “Від сьогодні ті хто за кордоном (і працює через укр фопа) теж будуть продавати по 29 а оплачувати/знімати по 36. Ще й з лімітом 50к грн в місяць зняти. Цього навіть не вистачить на житло+поточні витрати на сім’ю (за кордоном). Через ці обмеження завтра буду взнавати як відкривати польського фопа…”

Для чого айтішнику закордоном готівка??? 90% оплат відбувається через мобільний телефон, а цих 10% це 500, максимум 1000 Євро в місяць.
Невже якщо справді не можна відпустити курс у вільне плавання, то в чому проблема поставити ліміт виключно на зняття готівки і все? Питання вирішено. Ніякого тиску на резерви країни не буде бо не буде чого везти в українські обмінки.

Спочатку регулювання вартості бензину. Результат - бензин все-одно більше 50 грн/л + дефіцит. Тепер курсу. Із подібними наслідками. В результаті купа часу витрачається на те щоб придумати ЗАБОРОНУ на ЗАБОРОНУ, а не щоб точково реагувати на недобросовісних учасників ринку.
Адже в НБУ є для цього всі інструменти. Чи я помиляюсь? Якщо помиляюсь - готовий вибачитись та видалити дане повідомлення.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:НЕВЖЕ не має технічної можливості обмежити ЛИШЕ фізичне ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ при тому повністю залишивши карткові операції?

Решит вопрос только ограничение снятия не по карте, а по налоговому номеру. Но обмена такой информации между банками нет. И насколько это юридически правомерно не знаю.
Если обрезать всем снятие - то часть людей пострадает от невозможности оплатить жилье и тд, поскольку купить валюту онлайн в банке и отправить на SWIFT/SEPA - возможности нет.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:45

alfredhaos
Хіба є якісь проблеми з оплатою картою?
Термінали є у всіх закладах, або оплата на сайті за допомогою карти.
При такому курсі можна було ліміт знижувати не до 50, а до 33 тисяч, щоб на 1000 євро вистачило.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:47

  Rainbow написав:alfredhaos
Хіба є якісь проблеми з оплатою картою?
Термінали є у всіх закладах, або оплата на сайті за допомогою карти.
При такому курсі можна було ліміт знижувати не до 50, а до 33 тисяч, щоб на 1000 євро вистачило.

А жилье как оплатить? не все живут в спортзалах, или у кого-то на квартирах/домах.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:49

alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.
Rainbow
 
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