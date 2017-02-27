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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95199520952195229523>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:51

  Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.

А что в Европе сдают жилье с терминалами? :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Для чого айтішнику закордоном готівка???

Цікаве питання на фінансовому форумі. На кшталт "навіщо людям гроші"?

А що заробити 50 куе на різниці, треба купити по 29 на сумму біля 7 500 000 грн, і продати по 37.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:54

  Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.

Куди приклали телефон? Це реально фінансовий форум?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:56

  Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.

куди орендодавцю прикладати телефон? до лоба чи якого іншого місця?
не пишіть нісенітниці якщо не розумієте теми...
bamper
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Все про зняття це 100% спекуляція. Я б сказав навіть 100% оплат відбувається за допомогоя карти, наприклад в мене навіть відділення для копійок немає. Виключення тільки базар, але його знайти треба, не дуже популярний, і помідори такі ж смачні в магазинах теж є, трохи дорожче правда. Але всетаки єдина операція на яку необхідна готівка це оплата за квартиру, тут на карту/кеш ліміту в 1к евро вистачить з головою.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:04

  BIGor написав:
  Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.

Куди приклали телефон? Це реально фінансовий форум?

Який час, такі потреби ;)
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:04

  bamper написав:
  Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.

куди орендодавцю прикладати телефон? до лоба чи якого іншого місця?
не пишіть нісенітниці якщо не розумієте теми...

В готелях, хостелах є термінали
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:10

  Wisznia2021 написав:
  bamper написав:
  Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.

куди орендодавцю прикладати телефон? до лоба чи якого іншого місця?
не пишіть нісенітниці якщо не розумієте теми...

В готелях, хостелах є термінали

Ви уявляєте прайс на проживання в отелі в Європі на місяць?
Біженці з України... ау!... прокиньтесь...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:12

  BIGor написав:
  Realist написав:Для чого айтішнику закордоном готівка???

Цікаве питання на фінансовому форумі. На кшталт "навіщо людям гроші"?

А що заробити 50 куе на різниці, треба купити по 29 на сумму біля 7 500 000 грн, і продати по 37.

От не потрібно...
Ліміт 1000 Євро на зняття готівки в банкоматі для одного банку - це не є проблема.
Треба більше - користуєшся послугами ще одного банку. Тим більше. що залежати тільки від однієї банківської установи - це недалекоглядність (як мінімум)
Якщо людина без пари - то 2000 євро/міс готівки - це мало? При тому, що оплата карткою - безлім.
Якщо сімейна пара - то 4000 євро/міс.

Не потрібно розводити срач. Питання було чому створюють обмеження на обмеження, а не визначати і сегментувати купівельну спроможність (потребу у готівці) декотрих громадян.
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