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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 11:51
Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.
А что в Европе сдают жилье с терминалами?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 11:53
Realist написав:
Для чого айтішнику закордоном готівка???
Цікаве питання на фінансовому форумі. На кшталт "навіщо людям гроші"?
А що заробити 50 куе
на різниці, треба купити по 29 на сумму біля 7 500 000 грн
, і продати по 37.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 11:54
Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.
Куди приклали телефон? Це реально фінансовий форум?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 11:56
Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.
куди орендодавцю прикладати телефон? до лоба чи якого іншого місця?
не пишіть нісенітниці якщо не розумієте теми...
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Додано: Пон 23 тра, 2022 11:59
Все про зняття це 100% спекуляція. Я б сказав навіть 100% оплат відбувається за допомогоя карти, наприклад в мене навіть відділення для копійок немає. Виключення тільки базар, але його знайти треба, не дуже популярний, і помідори такі ж смачні в магазинах теж є, трохи дорожче правда. Але всетаки єдина операція на яку необхідна готівка це оплата за квартиру, тут на карту/кеш ліміту в 1к евро вистачить з головою.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:01
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:04
BIGor написав: Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.
Куди приклали телефон? Це реально фінансовий форум?
Який час, такі потреби
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:04
bamper написав: Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.
куди орендодавцю прикладати телефон? до лоба чи якого іншого місця?
не пишіть нісенітниці якщо не розумієте теми...
В готелях, хостелах є термінали
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:10
Wisznia2021 написав: bamper написав: Rainbow написав:alfredhaos
Приклали телефон або карту до терміналу і оплатили.
Якщо з Букінга оголошення, тоді одразу на сайті оплатили як завжди і все.
куди орендодавцю прикладати телефон? до лоба чи якого іншого місця?
не пишіть нісенітниці якщо не розумієте теми...
В готелях, хостелах є термінали
Ви уявляєте прайс на проживання в отелі в Європі на місяць?
Біженці з України... ау!... прокиньтесь...
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:12
От не потрібно...
BIGor написав:
Цікаве питання на фінансовому форумі. На кшталт "навіщо людям гроші"?
Realist написав:
Для чого айтішнику закордоном готівка???
А що заробити 50 куе
на різниці, треба купити по 29 на сумму біля 7 500 000 грн
, і продати по 37.
Ліміт 1000 Євро на зняття готівки в банкоматі для одного банку - це не є проблема.
Треба більше - користуєшся послугами ще одного банку. Тим більше. що залежати тільки від однієї банківської установи - це недалекоглядність (як мінімум)
Якщо людина без пари - то 2000 євро/міс готівки - це мало? При тому, що оплата карткою - безлім.
Якщо сімейна пара - то 4000 євро/міс.
Не потрібно розводити срач. Питання було чому створюють обмеження на обмеження, а не визначати і сегментувати купівельну спроможність (потребу у готівці) декотрих громадян.
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