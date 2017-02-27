Realist написав:Після цих дій постраждає дуже багато населення яке абсолютно не має відношення до валютних спекуляцій. Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію. НЕВЖЕ не має технічної можливості обмежити ЛИШЕ фізичне ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ при тому повністю залишивши карткові операції?
в Україні не виготовляють нічого крім пшениці і руди. весь ширпотреб на побутовому ринку - імпорт. дякуємо податковій системі України що за 20 років винищила виробника повного циклу, додаючи на кожному етапі зборки +20% ПДВ.
так от, імпорт був, є і буде. незалежно від війни, геополітичних розкладів, істерики НБУ. якщо НБУ знищив цивілізований шлях контрактування - бізнес знайде нецивілізовані схеми.
чолноки, куми на кордоні, братки з мукачевської тероборони. ці всі пани оперували налом. якщо їм ускладнити, значить просто в обмінці міняла підніме "на себе" до 45-55-65. хочеш дешевше - скатайся в Польшу сам.
те саме з валютними ФОПами - умертвлять цивілізовану систему - вони зараз відчують свободу криптовалют, і фіг їх заманиш потім назад в БС України, чи в якусь прости господи, дія-сіті.
Сібаріт продовжуватиме тут писати курс якого вже ніколи не буде. а торгаші розберуться без НБУ.
Realist написав:Як би там не "розібрались торгаші", ЗАВЖДИ за все заплатить кінцевий споживач
Ну от - я, як колишній торгаш(а зараз - солдат ЗСУ) хочу сказати, що - дайте можливість купити "дешевого долара" торгашам, то і ціни дуже НЕ полізуть вгору! А так, звичайно, що всі торгаші будуть ставити ціни відносно курсу 40 і змінювати їх, якщо курс стрибне ще вище!
Але ж - пенсії/зарплати не зростають!!! - ба більше - ще й важко заробити те(з відгуків друзів зі Львова), що й до початку повномаштабної...
Moneta написав:висновок такий, що $100 млн/день обкешування карток - це було головне джерело готівкової валюти в Україні. якщо його почати сушити, ринковий курс стане не менше, а більше.
Ваш висновок був би правильний, якщо бці $100 млн/день приходили за товари чи послуги. А проблема якраз в тому, що це фактично був валюто обмін поза міжбанком ще й по заниженому курсу. От і все. Профіт тим хто все це провертав, збитки - НБУ у вигляді спалювання резервів.
«Досить ура-пропаганди та нарцисизму. Людям треба говорити правду про ціну і цілі війни», — Юрій Луценко https://fakty.ua/401316-hvatit-ura-prop ... ij-lucenko В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними. Але продовження цього потоку ура-пропаганди та нарцисизму стає неприйнятним для все більшої кількості українців. Довіру до монополізованого тб-марафону підриває і те, що там ви не почуєте історій 7 тисяч нагороджених. Як не знаєте точки зору про хід війни 130 нових Героїв України. Якщо чесно, то країна не знає навіть їх імен. Хіба пса Патрона. Та й то тому, що він не має права балотуватися:) Розрив між тб-картинкою та повідомленнями про надважкі бої на Донбасі призвів до дискусії — що стане перемогою нашої країни у цій війні?
Hotab написав:Може вони розбалувались за ці ситі роки, або то такі ваші знайомі, але фашистська Німеччина воювала розумно, самовіддано, вмінням, а не кількістю, завдяки чому і перемогти її змогли лише всім світом. Та і досі , як кажуть переселенці, німці вміють жити дуже раціонально, економно, дисципліновано. Так що хз, хз.
Колись європейці підкорювали континент за континентом не женучись за комфортом, а зараз ну дуже запаніли і зледащіли та потребують комфорту. Не тільки німці у другу світову воювали вмінням. Японці влаштували Перл-Харбор маючи 64 особи втрат, американці Мідвей 307 загаиблих.
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 23 тра, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Moneta написав:висновок такий, що $100 млн/день обкешування карток - це було головне джерело готівкової валюти в Україні. якщо його почати сушити, ринковий курс стане не менше, а більше.
Ваш висновок був би правильний, якщо бці $100 млн/день приходили за товари чи послуги. А проблема якраз в тому, що це фактично був валюто обмін поза міжбанком ще й по заниженому курсу. От і все. Профіт тим хто все це провертав, збитки - НБУ у вигляді спалювання резервів.
це значить, що пора б змиритися з девальвацією і відпускати курс, потроху вприскуючи з резервів. доречі, чим вони триматимуть курс, коли остаточно спалять резерви? персонально ходитимуть по обмінках, як попередниця?
Realist написав:Якраз навпаки, на НБУ зараз тримається весь білий імпорт. А чорний - так, закладає у вартість товару курс 40+. Як би там не "розібрались торгаші", ЗАВЖДИ за все заплатить кінцевий споживач.
Покупаю у белых импортёров (которые покупают валюту официально по околоНБУ курсу) за гривну. Ценники такие же, как купить товар в Польше гривневой картой. Валюту "на все" не покупал, как некоторые "патриоты". "Что я делаю не так?"
А "кормильцы-ойтишнеки" с зп 3-4к USD и 5% налога на ФОПе - вы серьёзно? Ок, "плотИте нологи" в Германии, Франции и т.п.
Успіх написав:Ну от - я, як колишній торгаш(а зараз - солдат ЗСУ) хочу сказати, що - дайте можливість купити "дешевого долара" торгашам, то і ціни дуже НЕ полізуть вгору! А так, звичайно, що всі торгаші будуть ставити ціни відносно курсу 40 і змінювати їх, якщо курс стрибне ще вище!
Нормальные торгаши покупают валюту по нормальному курсу, и цены на товар у них на уровне "купил в Польше украинской картой"
Востаннє редагувалось gh78 в Пон 23 тра, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.