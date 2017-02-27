Додано: Пон 23 тра, 2022 13:16

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу по объему слегка превысил плановый возврат. Однако, на неделе тоже возвращали по мелочи.В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового намлрд. грн. (неделей ранее 4.417 млрд. грн.). Результата совсем скромный, можно утверждать, что банковская система в целом отработала самостоятельно без серьезного вмешательства извне.В результате операций на МБ было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 9.594 млрд. грн.)НБУ на прошедшей неделе облигаций правительства не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400. Такая пауза после тройного выкупа неделей ранее немного успокаивает. Эмиссия еще, конечно, будет, от этого никуда не деться, но лавинообразный характер она не приобрела.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее эмитировано 35.989 млрд. грн,) Т.о. изъято более половины так напугавшей нас на предыдущей неделе эмиссии. На финансовое состояние снова можно смотреть с некоторой долей оптимизма.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 250.632 млрд. грн.) Есть небольшой уменьшение, но это по-прежнему сверхликвидность.Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 38.194 млрд. грн.) И здесь показатель значительно скромнее, но все в пределах обчного, весьма широкого, диапазона.За неделю было обналичено 1.724 млрд. грн. (неделей ранее 0.92 млрд. грн.) Есть ускорение, но пока цифра еще далека до предельных довоенных объемов.НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 7,40;Продал – 650,37.Похоже, все адаптировались к возврату интервенций исключительно в долларе. После просадки неделей ранее объем интервенций восстановился.В целом, неделя прошла спокойно. Поводы для паники придется придумывать