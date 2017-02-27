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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9520952195229523
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:16

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу по объему слегка превысил плановый возврат. Однако, на неделе тоже возвращали по мелочи.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 0.364 млрд. грн. (неделей ранее 4.417 млрд. грн.). Результата совсем скромный, можно утверждать, что банковская система в целом отработала самостоятельно без серьезного вмешательства извне.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 20.129 млрд. грн. (неделей ранее 9.594 млрд. грн.)

НБУ на прошедшей неделе облигаций правительства не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400. Такая пауза после тройного выкупа неделей ранее немного успокаивает. Эмиссия еще, конечно, будет, от этого никуда не деться, но лавинообразный характер она не приобрела.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 20.493 млрд. грн, (неделей ранее эмитировано 35.989 млрд. грн,) Т.о. изъято более половины так напугавшей нас на предыдущей неделе эмиссии. На финансовое состояние снова можно смотреть с некоторой долей оптимизма.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 241.79 млрд. грн. (неделей ранее 250.632 млрд. грн.) Есть небольшой уменьшение, но это по-прежнему сверхликвидность.

Расходы казначейства превысили доходы на 12.85 млрд. грн. (неделей ранее 38.194 млрд. грн.) И здесь показатель значительно скромнее, но все в пределах обчного, весьма широкого, диапазона.

За неделю было обналичено 1.724 млрд. грн. (неделей ранее 0.92 млрд. грн.) Есть ускорение, но пока цифра еще далека до предельных довоенных объемов.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,40;
Продал – 650,37.
Похоже, все адаптировались к возврату интервенций исключительно в долларе. После просадки неделей ранее объем интервенций восстановился.

В целом, неделя прошла спокойно. Поводы для паники придется придумывать :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:17

  Успіх написав:
  Realist написав:Як би там не "розібрались торгаші", ЗАВЖДИ за все заплатить кінцевий споживач

Ну от - я, як колишній торгаш(а зараз - солдат ЗСУ) хочу сказати, що - дайте можливість купити "дешевого долара" торгашам, то і ціни дуже НЕ полізуть вгору!
А так, звичайно, що всі торгаші будуть ставити ціни відносно курсу 40 і змінювати їх, якщо курс стрибне ще вище!

Але ж - пенсії/зарплати не зростають!!! - ба більше - ще й важко заробити те(з відгуків друзів зі Львова), що й до початку повномаштабної...

ДумайТЕ всі!.... політики :roll:

Шановний Успіх, торгаші на ринку в час інтернет магазинів не мають жодних шансів працювати так як колись та ще й тримати таку ж маржу. В дитинстві мені теж купували одяг тільки на суботньому базарі (бо на четверговому базарі я був у школі) і ті базарники на той час непогано заробляли. Але вони вже "вимерли" як клас.
Так само "вимруть" і ваші колеги торгаші або переорієнтують бізнес.
  Успіх написав:А так, звичайно, що всі торгаші будуть ставити ціни відносно курсу 40 і змінювати їх, якщо курс стрибне ще вище!

Якщо це будуть товари першої необхідность то "піпл схаває" і курс 50 і 60. Все решта просто стане,а торгаші залишаться без доходу.
Все про що ви пишете - це наслідки. Причини таких наслідків лікуються дуже важко та довго. Зараз ви, як солдат ЗСУ, лікуєте явні причини - аґресію ворога. А причини економічного характеру є прихованими і вимагають "роботи поколінь". Це я до того, що не має чарівної пігулки після споживання якої в Україні стане все гаразд. Коли ми виграємо цю війну, ми продовжимо лупати сю скалу (с) як і робили це до цього. І процес цей буде довгий та важкий.
Realist
 
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