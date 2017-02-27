Realist написав:Як би там не "розібрались торгаші", ЗАВЖДИ за все заплатить кінцевий споживач
Ну от - я, як колишній торгаш(а зараз - солдат ЗСУ) хочу сказати, що - дайте можливість купити "дешевого долара" торгашам, то і ціни дуже НЕ полізуть вгору! А так, звичайно, що всі торгаші будуть ставити ціни відносно курсу 40 і змінювати їх, якщо курс стрибне ще вище!
Але ж - пенсії/зарплати не зростають!!! - ба більше - ще й важко заробити те(з відгуків друзів зі Львова), що й до початку повномаштабної...
ДумайТЕ всі!.... політики
Шановний Успіх, торгаші на ринку в час інтернет магазинів не мають жодних шансів працювати так як колись та ще й тримати таку ж маржу. В дитинстві мені теж купували одяг тільки на суботньому базарі (бо на четверговому базарі я був у школі) і ті базарники на той час непогано заробляли. Але вони вже "вимерли" як клас. Так само "вимруть" і ваші колеги торгаші або переорієнтують бізнес.
Успіх написав:А так, звичайно, що всі торгаші будуть ставити ціни відносно курсу 40 і змінювати їх, якщо курс стрибне ще вище!
Якщо це будуть товари першої необхідность то "піпл схаває" і курс 50 і 60. Все решта просто стане,а торгаші залишаться без доходу. Все про що ви пишете - це наслідки. Причини таких наслідків лікуються дуже важко та довго. Зараз ви, як солдат ЗСУ, лікуєте явні причини - аґресію ворога. А причини економічного характеру є прихованими і вимагають "роботи поколінь". Це я до того, що не має чарівної пігулки після споживання якої в Україні стане все гаразд. Коли ми виграємо цю війну, ми продовжимо лупати сю скалу (с) як і робили це до цього. І процес цей буде довгий та важкий.
Realist написав:Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію.
Я тут пока был в бане, пообщался с итшниками на предмет какие должны быть взносы в ЗСУ, если годами платить 5% налогов вместо 20%? Или вовсе не платить. Ох как они визжали! Рассказывали, что это пенсиоонные взносы, о перекстных налогах, об ипотеках, о том, что в абсолютнх числах они платят больше, чем школьная учительница, и вообще грозились покинуть страну, если их заставят платить налоги как всех (уберут ФОП)! Правда затруднялись с наводящим вопросом - куда будут бежать? где у них еще будет такая лафа? При чем возмущались даже те, у кого зарплата белая. Единицы меня поддержали. Как-то меня жлобство итшников впечатлило... А ведь вроде умные люди.
А как они визжат, что им валюту приходится продавать по 29, а не по 38! А ведь сколько они могли ̶и̶м̶е̶т̶ь̶ платить взносов в ЗСУ при курсе 100?! (на полном серьезе один мне считал, сколько ЗСУ недополучает из-за того, что НБУ держит курс. Правда считал обобщенно, без привязки к тому, сколько именно от него недополучает). За экспортеров очень волновались.
Не понимали, почему я их платежи с пэйонера называл черным налом, а курс 38 - черным рынком. Как я посмел, ведь они белые и пушистые.
Один пидсвынок хрюкнул, что его закрыли в клетке. На наводящий вопрос, куда он намылился? - что-то визжал вслед, но страну и цель визита в том визге я не распознал.
Сибарит написав:Расходы казначейства превысили доходы на 12.85 млрд. грн. (неделей ранее 38.194 млрд. грн.) И здесь показатель значительно скромнее, но все в пределах обчного, весьма широкого, диапазона.
А зарплаты по МОН выплатили? Я знаю, шо ещё с позапрошлой недели задерживают з/п в КПИ. И чоо там у Казначейства... со скромностью?
Realist написав:Після цих дій постраждає дуже багато населення яке абсолютно не має відношення до валютних спекуляцій. Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію. НЕВЖЕ не має технічної можливості обмежити ЛИШЕ фізичне ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ при тому повністю залишивши карткові операції?
У меня нет достаточно полной информации, чтобы ответить на Ваш вопрос достаточно точно, но абстрактно попытаюсь. Цель НБУ - не борьба с определенной группой хитрых граждан, а борьба с оттоком валюты и обеспечение критического импорта. Т.е. для понимания их действий мы должна учитывать смену приоритетов в условиях военного времени. Курс зафиксирован для обеспечения именно этих целей. Дотировать таким образом граждан за границей, наверно, уже сочли нецелесообразным. Война - штука очень дорогая. Мы все в той или иной мере это оплачиваем, а потом заплатим еще больше. Я не вижу повода, почему граждане, сумевшие выбраться в безопасное место, не должны в этом участвовать. Тем более, что за 3 месяца принимающие страны успели организовать определенную помощь. Интересами импортеров, которые еще могут заводить крохи валюты также пришлось пожертвовать. Достаточного количества валюты они все равно не заведут, а критический импорт важнее. Ставка сделана на внешнее финансирование. Я не понимаю другого. Почему после запрета продажи наличной валюты не были приняты силовые меры против обменок, которые его нарушают? Военное положение вполне позволяет это сделать. В результате, при достаточно вменяемом балансе (с учетом ограничений и внешних поступлений), появился второй курс, который обусловлен очень малообъемным рынком ставших дефицитными зеленых бумажек, которые не подвозятся (и не нужно). Это вносит сумятицу в неокрепшие умы, которым интересна покупка мятой сотки больше, чем покупка топлива для армии. Не должно быть сейчас наличной продажи! Те, кто сейчас плачется, что дорого покупать доллары, пусть скажут спасибо, что принудительно не выкупают те, что есть. Напомню, что самая демократичная страна мира во времена великой депрессии, без всякой войны, провела принудительную скупку золота у своих граждан. Владеть банковским золотом гражданам вновь разрешили только в 1972 году. Мы, по сути, еще не ощутили тягот, соотвествующих войне такого масштаба.
Realist написав:Спочатку регулювання вартості бензину. Результат - бензин все-одно більше 50 грн/л + дефіцит.
Тут опять таки надо прежде всего оценивать исходные условия. Дефицит возник не от регулирования цен, а от перекрытия поставок, разрушения заводе и уничтожения запасов. При всей своей силе рынок с таким количеством форс-мажоров не справится. В условиях жесточайшего дефицита пришлось выбирать, кому топливо достанется. Теперь я ударюсь в конспирологию и попытаюсь нарисовать, как мне видится сложившаяся ситуация. Перераспределить остатки топлива решили в пользу бизнеса, среди которого много критически важного. Для этого ограничили розничные цены, не ограничивая оптовые, по которым покупают юрлица. Юрлицам топлива,доступ к которому физикам ограничили, как раз хватило, поэтому цена держится всего на пару гривен выше официальной розничной. Если физики начнут на равных конкурировать с юриками, цена уйдет в космос. Сейчас цена отнюдь не завышена, топливо очень сильно подорожало во всем мире, и нам его приходится там покупать, поскольку своего производства не осталось.
Moneta написав:в Україні не виготовляють нічого крім пшениці і руди. весь ширпотреб на побутовому ринку - імпорт. дякуємо податковій системі України що за 20 років винищила виробника повного циклу, додаючи на кожному етапі зборки +20% ПДВ.
да плюс возмещение НДС - mission impossible в Украине.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............23.05.2022..........24.05.2022 дата розрахунку.............20.05.2022...........23.05.2022 Євро................................30,918..................31,1784...+0.84% Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0657 (вчера 1.0568).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.27 (вчера 102.98) Доллар продолжает падать.
Розібю на цитати із коментарями. Буду намагатись не виривати із контексту.
Сибарит написав:Я не вижу повода, почему граждане, сумевшие выбраться в безопасное место, не должны в этом участвовать. Тем более, что за 3 месяца принимающие страны успели организовать определенную помощь.
Тут не все так просто. Є дуже багато людей які виїхали, щоб перестрахуватись. Для них перебування в Європі - це як туристична поїздка на мінімалках. Але одночасно є велика кількість людей які опинились там "голі і босі" бо все що вони мали у них забрали загарбники або залишилось на території яку окупували загарбники. Туму тут в будь-якому випадку будуть ті хто постраждає більше вже після того як постраждав раніше.
Сибарит написав:Интересами експортерів (виправив), которые еще могут заводить крохи валюты также пришлось пожертвовать. Достаточного количества валюты они все равно не заведут, а критический импорт важнее. Ставка сделана на внешнее финансирование.
Погоджують. Із двох зол вибрали меншу. Фактично вибір без вибору.
Сибарит написав:Я не понимаю другого. Почему после запрета продажи наличной валюты не были приняты силовые меры против обменок, которые его нарушают? Военное положение вполне позволяет это сделать. В результате, при достаточно вменяемом балансе (с учетом ограничений и внешних поступлений), появился второй курс, который обусловлен очень малообъемным рынком ставших дефицитными зеленых бумажек, которые не подвозятся (и не нужно). Это вносит сумятицу в неокрепшие умы, которым интересна покупка мятой сотки больше, чем покупка топлива для армии. Не должно быть сейчас наличной продажи!
Заборонити продавати готівкову валюту не можливо. Це постріл собі в ногу. Починаючи від продуктів харчування які завозяться піджаками і закінчуючи волонтерами які "таряться" закордоном. Я б взагалі питання так не ставив. Я би шукав шляхи як збільшити надходження готівкової валюти в країну, щоб готівковий курс якомога менше відрізнявся від офіційного. В майбутньому при емісії гривні ситуація буде тілки погіршуватись і до цього потрібно готуватись. Ви бачите цю підготовку? Я ні.
Сибарит написав:
Realist написав:Спочатку регулювання вартості бензину. Результат - бензин все-одно більше 50 грн/л + дефіцит.
Тут опять таки надо прежде всего оценивать исходные условия. Дефицит возник не от регулирования цен, а от перекрытия поставок, разрушения заводе и уничтожения запасов. При всей своей силе рынок с таким количеством форс-мажоров не справится. В условиях жесточайшего дефицита пришлось выбирать, кому топливо достанется. Теперь я ударюсь в конспирологию и попытаюсь нарисовать, как мне видится сложившаяся ситуация. Перераспределить остатки топлива решили в пользу бизнеса, среди которого много критически важного. Для этого ограничили розничные цены, не ограничивая оптовые, по которым покупают юрлица. Юрлицам топлива,доступ к которому физикам ограничили, как раз хватило, поэтому цена держится всего на пару гривен выше официальной розничной. Если физики начнут на равных конкурировать с юриками, цена уйдет в космос. Сейчас цена отнюдь не завышена, топливо очень сильно подорожало во всем мире, и нам его приходится там покупать, поскольку своего производства не осталось.
Ви абсолютно праві. Дійсно, юрособи через контракти мали можливість викуповувати пальне, а фізики були обмежені. Але якщо ви поглянете на часові рамки цього процесу, то побачите, що ціну для фізиків потрібно було піднімати набагато раніше, що дало би змогу операторам ринку працювати не по факту, а на випередження. Адже оператори ринку нафтопродуктів заробляють від об'єму проданого пального, а везти пальне для фізиків собі у збиток ніхто не поспішав. Тепер, в наслідок таких дій, без пального залишились всі і фізики і юрособи.