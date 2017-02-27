Додано: Пон 23 тра, 2022 14:10

Realist написав: Після цих дій постраждає дуже багато населення яке абсолютно не має відношення до валютних спекуляцій. Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію.

НЕВЖЕ не має технічної можливості обмежити ЛИШЕ фізичне ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ при тому повністю залишивши карткові операції? Після цих дій постраждає дуже багато населення яке абсолютно не має відношення до валютних спекуляцій. Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію.НЕВЖЕ не має технічної можливості обмежити ЛИШЕ фізичне ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ при тому повністю залишивши карткові операції?

Realist написав: Спочатку регулювання вартості бензину. Результат - бензин все-одно більше 50 грн/л + дефіцит. Спочатку регулювання вартості бензину. Результат - бензин все-одно більше 50 грн/л + дефіцит.

У меня нет достаточно полной информации, чтобы ответить на Ваш вопрос достаточно точно, но абстрактно попытаюсь.Цель НБУ - не борьба с определенной группой хитрых граждан, а борьба с оттоком валюты и обеспечение критического импорта. Т.е. для понимания их действий мы должна учитывать смену приоритетов в условиях военного времени. Курс зафиксирован для обеспечения именно этих целей. Дотировать таким образом граждан за границей, наверно, уже сочли нецелесообразным. Война - штука очень дорогая. Мы все в той или иной мере это оплачиваем, а потом заплатим еще больше. Я не вижу повода, почему граждане, сумевшие выбраться в безопасное место, не должны в этом участвовать. Тем более, что за 3 месяца принимающие страны успели организовать определенную помощь.Интересами импортеров, которые еще могут заводить крохи валюты также пришлось пожертвовать. Достаточного количества валюты они все равно не заведут, а критический импорт важнее. Ставка сделана на внешнее финансирование.Я не понимаю другого. Почему после запрета продажи наличной валюты не были приняты силовые меры против обменок, которые его нарушают? Военное положение вполне позволяет это сделать. В результате, при достаточно вменяемом балансе (с учетом ограничений и внешних поступлений), появился второй курс, который обусловлен очень малообъемным рынком ставших дефицитными зеленых бумажек, которые не подвозятся (и не нужно). Это вносит сумятицу в неокрепшие умы, которым интересна покупка мятой сотки больше, чем покупка топлива для армии. Не должно быть сейчас наличной продажи!Те, кто сейчас плачется, что дорого покупать доллары, пусть скажут спасибо, что принудительно не выкупают те, что есть. Напомню, что самая демократичная страна мира во времена великой депрессии, без всякой войны, провела принудительную скупку золота у своих граждан. Владеть банковским золотом гражданам вновь разрешили только в 1972 году. Мы, по сути, еще не ощутили тягот, соотвествующих войне такого масштаба.Тут опять таки надо прежде всего оценивать исходные условия. Дефицит возник не от регулирования цен, а от перекрытия поставок, разрушения заводе и уничтожения запасов. При всей своей силе рынок с таким количеством форс-мажоров не справится. В условиях жесточайшего дефицита пришлось выбирать, кому топливо достанется.Теперь я ударюсь в конспирологию и попытаюсь нарисовать, как мне видится сложившаяся ситуация. Перераспределить остатки топлива решили в пользу бизнеса, среди которого много критически важного. Для этого ограничили розничные цены, не ограничивая оптовые, по которым покупают юрлица. Юрлицам топлива,доступ к которому физикам ограничили, как раз хватило, поэтому цена держится всего на пару гривен выше официальной розничной. Если физики начнут на равных конкурировать с юриками, цена уйдет в космос.Сейчас цена отнюдь не завышена, топливо очень сильно подорожало во всем мире, и нам его приходится там покупать, поскольку своего производства не осталось.