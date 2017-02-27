Ромасик написав:

Realist написав: Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію. Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію.

Я тут пока был в бане, пообщался с итшниками на предмет какие должны быть взносы в ЗСУ, если годами платить 5% налогов вместо 20%? Или вовсе не платить.Ох как они визжали! Рассказывали, что это пенсиоонные взносы, о перекстных налогах, об ипотеках, о том, что в абсолютнх числах они платят больше, чем школьная учительница, и вообще грозились покинуть страну, если их заставят платить налоги как всех (уберут ФОП)! Правда затруднялись с наводящим вопросом - куда будут бежать? где у них еще будет такая лафа? При чем возмущались даже те, у кого зарплата белая. Единицы меня поддержали. Как-то меня жлобство итшников впечатлило... А ведь вроде умные люди.А как они визжат, что им валюту приходится продавать по 29, а не по 38! А ведь сколько они могли ̶и̶м̶е̶т̶ь̶ платить взносов в ЗСУ при курсе 100?! (на полном серьезе один мне считал, сколько ЗСУ недополучает из-за того, что НБУ держит курс. Правда считал обобщенно, без привязки к тому, сколько именно от него недополучает). За экспортеров очень волновались.Не понимали, почему я их платежи с пэйонера называл черным налом, а курс 38 - черным рынком. Как я посмел, ведь они белые и пушистые.Один пидсвынок хрюкнул, что его закрыли в клетке. На наводящий вопрос, куда он намылился? - что-то визжал вслед, но страну и цель визита в том визге я не распознал.