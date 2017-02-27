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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 15:16
bamper написав:ПриватБанк сохранит "карточный" курс за рубежом несмотря на отмену Нацбанком лимита – член набсовета
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк на украинском рынке, сохранит курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.
Очень хорошо. Просто отличная иллюстрация эффективности государственного управления. Кто-то верит, что при Коломойском такое было бы возможно?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:18
Сибарит написав:
Я не понимаю другого. Почему после запрета продажи наличной валюты не были приняты силовые меры против обменок, которые его нарушают? Военное положение вполне позволяет это сделать.
Кстати, в первые дни войны у обменок Киева тоже был только курс приема и был он 29 (я подумал боятся). Но в течение недели появился и курс продажи. Вероятно крыша дала добро.
С торговлей рублем тоже интересно (во многих светится надпись "другие валюты", там где был рубль, похоже на намек).
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:28
Ромасик написав: Realist написав:
Плюс ми вже кілька місяців накачуємо негативом наших айтішників які реально мають ресурс донатити на армію.
Я тут пока был в бане, пообщался с итшниками на предмет какие должны быть взносы в ЗСУ, если годами платить 5% налогов вместо 20%? Или вовсе не платить.
Ох как они визжали! Рассказывали, что это пенсиоонные взносы, о перекстных налогах, об ипотеках, о том, что в абсолютнх числах они платят больше, чем школьная учительница, и вообще грозились покинуть страну, если их заставят платить налоги как всех (уберут ФОП)! Правда затруднялись с наводящим вопросом - куда будут бежать? где у них еще будет такая лафа? При чем возмущались даже те, у кого зарплата белая. Единицы меня поддержали. Как-то меня жлобство итшников впечатлило... А ведь вроде умные люди.
А как они визжат, что им валюту приходится продавать по 29, а не по 38! А ведь сколько они могли ̶и̶м̶е̶т̶ь̶ платить взносов в ЗСУ при курсе 100?! (на полном серьезе один мне считал, сколько ЗСУ недополучает из-за того, что НБУ держит курс. Правда считал обобщенно, без привязки к тому, сколько именно от него недополучает). За экспортеров очень волновались.
Не понимали, почему я их платежи с пэйонера называл черным налом, а курс 38 - черным рынком. Как я посмел, ведь они белые и пушистые.
Один пидсвынок хрюкнул, что его закрыли в клетке. На наводящий вопрос, куда он намылился? - что-то визжал вслед, но страну и цель визита в том визге я не распознал.
Похоже на речь классового ненавистника (доярки во времена НЕПа)
Ну уедут - фиг сними, чего вы так об ИТ-шниках печетесь и считаете их деньги?
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:32
Realist написав:
Туму тут в будь-якому випадку будуть ті хто постраждає більше вже після того як постраждав раніше.
Никто не ставит перед собой цель сделать кому-то плохо. Просто зарубежные расходы не вошли в список защищаемых. Это один из выборов без выбора.
Realist написав:
Заборонити продавати готівкову валюту не можливо. Це постріл собі в ногу. Починаючи від продуктів харчування які завозяться піджаками і закінчуючи волонтерами які "таряться" закордоном.
Нет тут никакого выстрела в ногу. Белый импорт еды осуществляется за безнал и считается критическим. Левым заработком мелких приграничных торговцев в сложившейся ситуации можно пренебречь. Если у волонтеров возникает необходимость тариться чем-то нелегально (все легальное легко оплачивается картами), можно для них организовать исключение.
Готовить заранее к ослаблению особо не нужно, достаточно соблюсти правильную последовательность между организацией завоза нала и послаблениями.
Realist написав:
Тепер, в наслідок таких дій, без пального залишились всі і фізики і юрособи.
Транспорт юрлиц заправляется. Есть достаточно заправок, работающих только по картам и талонам. Возможно, цель достигнута не в полном объеме и не идеально, но так и не бывает. Система как-то работает.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:36
BIGor написав:
Похоже на речь классового ненавистника (доярки во времена НЕПа)
Ну уедут - фиг сними, чего вы так об ИТ-шниках печетесь и считаете их деньги?
да, кстати, один из комментариев от них был, что я завидую.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:37
скунс в приложухе светит курсы
36,00...37,50
37,00...38,50
пока не видел, чтобы другие банки светили "новые" курсы.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 15:43
Realist написав:
В майбутньому при емісії гривні ситуація буде тілки погіршуватись і до цього потрібно готуватись. Ви бачите цю підготовку? Я ні.
У недавньому минулому, перечитуючи архів з форумними цитатами якi залишилися вирваними з контексту, можу сказати - були тут численні пости, які бачили "в корінь", за багатьма нинішніми ситуаціями.
Але тоді вони були не в пісочниці, а тепер багато хто просто не усвідомить у своїй недалекоглядності що їм давали готову страву. Та буде наука.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:12
Amethyst написав: Сибарит написав:
Расходы казначейства превысили доходы на 12.85 млрд. грн. (неделей ранее 38.194 млрд. грн.) И здесь показатель значительно скромнее, но все в пределах обчного, весьма широкого, диапазона.
А зарплаты по МОН выплатили? Я знаю, шо ещё с позапрошлой недели задерживают з/п в КПИ. И чоо там у Казначейства... со скромностью?
Начали платить. Зарплаты освитянам урезали на 17% и сказали, что это не предел. (Ясно, что беспредел
). Также просили не удивляться, если дальше будут задержки с выплатами..
Скромность у Казначейства безгранична, если кто не в курсе
Заблокировали платежи по "выбранным" кодам и 10 дней не отвечали ни на какие вопросы-запросы.
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fler
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:17
Сибарит,
Допоможіть зрозуміти наступне:
Європа дає 17 (чи 18) ярдів на 3 місяці + США пакет допомоги 40 ярдів + сотні мільйонів від інших країн, але НБУ все ще не вистачає?
На скільки пам'ятаю казали що нам потрібно 5 ярдів на місяць і здається надане покриває цей розрив на 100% на найближчий час.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:19
fler написав: Amethyst написав: Сибарит написав:
Расходы казначейства превысили доходы на 12.85 млрд. грн. (неделей ранее 38.194 млрд. грн.) И здесь показатель значительно скромнее, но все в пределах обчного, весьма широкого, диапазона.
А зарплаты по МОН выплатили? Я знаю, шо ещё с позапрошлой недели задерживают з/п в КПИ. И чоо там у Казначейства... со скромностью?
Начали платить. Зарплаты освитянам урезали на 17% и сказали, что это не предел. (Ясно, что беспредел
). Также просили не удивляться, если дальше будут задержки с выплатами..
Скромность у Казначейства безгранична, если кто не в курсе
Заблокировали платежи по "выбранным" кодам и 10 дней не отвечали ни на какие вопросы-запросы.
На любой "вопрос" скорее всего ответят: "на фронте больше платят, и вовремя. Вперёд!"
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