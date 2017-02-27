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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 16:34
bamper написав:Сибарит,
Допоможіть зрозуміти наступне:
Європа дає 17 (чи 18) ярдів на 3 місяці + США пакет допомоги 40 ярдів + сотні мільйонів від інших країн, але НБУ все ще не вистачає?
На скільки пам'ятаю казали що нам потрібно 5 ярдів на місяць і здається надане покриває цей розрив на 100% на найближчий час.
з 40ярдів тільки 6,5 на бюджет
почитайте,а потім вкидайте на в
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:36
Ромасик написав:
понимать кредит,
скорей всего нет
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:47
bamper написав:Сибарит,
Допоможіть зрозуміти наступне:
Європа дає 17 (чи 18) ярдів на 3 місяці + США пакет допомоги 40 ярдів + сотні мільйонів від інших країн, але НБУ все ще не вистачає?
На скільки пам'ятаю казали що нам потрібно 5 ярдів на місяць і здається надане покриває цей розрив на 100% на найближчий час.
Европа и США утвердили не наши поступления, а свои расходы на нас. Далеко не все дойдет до нас в денежной форме, да и вообще не все дойдет. На эти деньги будет закупаться вооружение, прочая помощь, поступающая в товарном виде. Часть будет тратиться на прием наших беженцев, часть на решение проблем в остальном мире из-за остановки нашего экспорта. Деньги нам тоже дадут, но особого избытка не будет. Необходимость экономить резервы остается, а тратить их придется. Да и было бы странно, если бы наша война финансировалась вообще без нашего участия.
Ромасик написав:
и под помощью стоит понимать кредит, который еще непонятно как будет погашаться.
Не только кредиты. Есть еще и гранты (безвозмездно т.е. даром).
Как будут погашаться, сейчас не важно. Возможности эти кредиты не брать у нас все равно нет. Всему свое время.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:58
Сибарит написав:Доллар продолжает падать.
Цікаво чи пов'язано це із тайванським "інфошумом"? ,
Євро вже більше тижня як відскочило від дна не дійшовши паритету.
В кого які думки, про переведення частини корзини таки в €?
Чи всі за паритет?)
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:59
Ромасик написав:
Я тут пока был в бане, пообщался с итшниками на предмет какие должны быть взносы в ЗСУ, если годами платить 5% налогов вместо 20%? Или вовсе не платить.
Ох как они визжали! Рассказывали, что это пенсиоонные взносы, о перекстных налогах, об ипотеках, о том, что в абсолютнх числах они платят больше, чем школьная учительница, и вообще грозились покинуть страну, если их заставят платить налоги как всех (уберут ФОП)! Правда затруднялись с наводящим вопросом - куда будут бежать? где у них еще будет такая лафа? При чем возмущались даже те, у кого зарплата белая.
Не всі ІТівці на спрощеній. Конкретний приклад - мій син платить 19,5% плюс ЄСВ в стелю. При цьому, згідно його контракту укладеному ще минулого року з відомою транснаціональною фірмою, зарплату отримує по курсу 26,5 грн/$. Ще і немало донатить.
Але представництво з Києва з'їхало до Варшави і скоро він буде вільним гравцем.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:07
striped написав: bamper написав:ПриватБанк сохранит "карточный" курс за рубежом несмотря на отмену Нацбанком лимита – член набсовета
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк на украинском рынке, сохранит курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.
Очень хорошо. Просто отличная иллюстрация эффективности государственного управления. Кто-то верит, что при Коломойском такое было бы возможно?
100%. Учитывая что весь спред курсов на картах оседает в карманах банка - конечно нужно стричь клиентов в пользу государства. Коломойский бы так не промахнулся )
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:09
Ой+, у меня тоже белая и в грн. Просто компания в один прекрасный момент решила, что она имеет честь быть белой.
Поэтому мне курс 29 лучше, чем 38.
ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 23 тра, 2022 17:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:09
Эти ваши оберегаемые айтишники всегда рвут глотку о своем суперпатриотизме и любви к Украине. А оказалось вон оно шо...
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:19
Ой+ написав: Ромасик написав:
Я тут пока был в бане, пообщался с итшниками на предмет какие должны быть взносы в ЗСУ, если годами платить 5% налогов вместо 20%? Или вовсе не платить.
Ох как они визжали! Рассказывали, что это пенсиоонные взносы, о перекстных налогах, об ипотеках, о том, что в абсолютнх числах они платят больше, чем школьная учительница, и вообще грозились покинуть страну, если их заставят платить налоги как всех (уберут ФОП)! Правда затруднялись с наводящим вопросом - куда будут бежать? где у них еще будет такая лафа? При чем возмущались даже те, у кого зарплата белая.
Не всі ІТівці на спрощеній. Конкретний приклад - мій син платить 19,5% плюс ЄСВ в стелю. При цьому, згідно його контракту укладеному ще минулого року з відомою транснаціональною фірмою, зарплату отримує по курсу 26,5 грн/$. Ще і немало донатить. Але представництво з Києва з'їхало до Варшави і скоро він буде вільним гравцем.
А вариант з'їхати до Варшави вслед за представництвом не рассматривался?..
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:19
Ромасик написав:ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы
/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.
Шутка, достойная Шмыгаля. Не шутите так больше
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