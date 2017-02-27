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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 17:24
Ромасик написав:Ой+
, у меня тоже белая и в грн. Просто компания в один прекрасный момент решила, что она имеет честь быть белой.
Поэтому мне курс 29 лучше, чем 38.ЕСВ - это не в стелю,
это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.
Скорее всего там имелось в виду -- платит больше 90к.
А она _точно_ будет -- та пенсия? -- там что-то о кризисе "солидарки" незадолго до войны говорить начали. А уж теперь-то (после войны)...
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:28
Ромасик написав:
ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.
Ви не зрозуміли - маю на увазі, що по ЄСВ є верхня планка, вище якої не беруть - 15 мінімалок, а з того що більше 15-ти мінімалок не беруть ЄСВ. ФОПи все ж таки трохи не так платять.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:31
bamper написав:
Ще цікавіше що позитивно про АйТішників відзиваються фонди що допомагають армії, адекватні політики та управлінці...
Volos написав:
Эти ваши оберегаемые айтишники всегда рвут глотку о своем суперпатриотизме и любви к Украине. А оказалось вон оно шо...
але всяким Волосам та іншим безіменним місцевим писакам чомусь АйТішніки не подобаються. як добре що ці невідомі письменники нічого з себе не представляють як на рівні країни так і в свому житті загалом
а податківці як відзвиваються?
звісно, що про мільйони бюджетників, лохів і лохинь, які повною мірою сплачують податки і формують бюджет країни, "фонди" так не відзивуться.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 23 тра, 2022 17:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:32
Ой+ написав: Ромасик написав:
ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.
Ви не зрозуміли - маю на увазі, що по ЄСВ є верхня планка, вище якої не беруть - 15 мінімалок, а з того що більше 15-ти мінімалок не беруть ЄСВ. ФОПи все ж таки трохи не так платять.
а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.
Размер ЕСВ одинаковый, 22%.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 23 тра, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:41
Volos написав:
Эти ваши оберегаемые айтишники всегда рвут глотку о своем суперпатриотизме и любви к Украине. А оказалось вон оно шо...
ИТки создают интеллектуальные продукты, которыми пользуется мир. Они создают, понимаете? На экспорт. И тем самым обеспечивають приток валюты в страну. Зарабатывают стране деньги, понимаете? Потому что тратят их здесь... на машины, на квартиры, на кафе и рестораны... На расширение штата тех самых ИТков, на их обучение... на развитие новых проектов... и т.д.
А что создаете вы? Что экспортируете?
А что создают и экспортируют сотни тысяч наших гос.чиновников?
И если вы не понимаете, что:
1) ВАШИ налоги тратятся на абсолютно неэффективную государственную систему управления оставшуюся от СССР, которую никто и не собирался менять десятилетиями. Вы знаете, что у нас более 30% работающего населения это гос.служащие? Они зарплату получают из ваших налогов, к слову. И ремонты в своих офисах тоже, за ваш счет мрамором полы и стены укладыавют. И автопарк раз в 3-5 лет обновляют... тоже, за ваш счет. И даже коммуналка за все эти огромные и вездесущие гос. учереждения (вместо одного онлайн приложения) тоже за ваш счет.
2) и я могу написать вам еще с десяток пунктов по поводу того, насколько "эффективно" наша гос.машина "пилила" бабло из ВАШИХ налогов буквально на каждой ветви власти и статье бюджета...
Но нет, для Вас ИТки "жлобы". Не хотят, понимаешь, в казну на распил 40% своих мозгов заносить... Мобильные они "панимаишь"! В глобальном мире живуть.. Инглиш знають... И еще какиета там языки чайвойто-то там праграмммирования.... Свалить "за кардон" пугають... Ни патриоты, нихера!
Вроде финансовый форум, вроде азы экономики...
"А оказалось вон оно шо..."
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:42
Ромасик написав:
а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.
Це до того, що не всі ІТівці мінімізатори, деякі дають чистий прибуток і не малий, абсолютно не забруднюючи атмосферу і інше середовище.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:49
Ой+ написав: Ромасик написав:
а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.
Це до того, що не всі ІТівці мінімізатори, деякі дають чистий прибуток і не малий, абсолютно не забруднюючи атмосферу і інше середовище.
Я же не говорю все. Но один человек честно платит налоги и содержит в т.ч. армию, но его никто не похвалит, а второй - рассказывает, какой он благотворитель, уходя от уплаты налогов.
Никто ж не запрещает итшнику пойти на общую систему и платить, как все 18%
Ну или если он так не доверяет государству, честно отдавать ежемесячно 14,5% в "фонды", церковь, благотворительне счета больниц, или тратить на благоустройство муниципальных территорий.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:52
Ромасик написав:
а податківці як відзвиваються?
звісно, що про мільйони бюджетників, лохів і лохинь, які повною мірою сплачують податки і формують бюджет країни, "фонди" так не відзивуться.
податки за бюджетників сплачуються з того самого бюджету звідки вони і отримують зарплатню.
до речі наших "податківців" запитувати взагалі ніхто не збирається. їх робота обслуговувати людей що працюють та приносять кошти до бюджету. це відноситься і до інших бюджетоїдачів...
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