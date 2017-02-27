Додано: Пон 23 тра, 2022 17:41

Volos написав: Эти ваши оберегаемые айтишники всегда рвут глотку о своем суперпатриотизме и любви к Украине. А оказалось вон оно шо... Эти ваши оберегаемые айтишники всегда рвут глотку о своем суперпатриотизме и любви к Украине. А оказалось вон оно шо...

ИТки создают интеллектуальные продукты, которыми пользуется мир. Они создают, понимаете? На экспорт. И тем самым обеспечивають приток валюты в страну. Зарабатывают стране деньги, понимаете? Потому что тратят их здесь... на машины, на квартиры, на кафе и рестораны... На расширение штата тех самых ИТков, на их обучение... на развитие новых проектов... и т.д.А что создаете вы? Что экспортируете?А что создают и экспортируют сотни тысяч наших гос.чиновников?И если вы не понимаете, что:1) ВАШИ налоги тратятся на абсолютно неэффективную государственную систему управления оставшуюся от СССР, которую никто и не собирался менять десятилетиями. Вы знаете, что у нас более 30% работающего населения это гос.служащие? Они зарплату получают из ваших налогов, к слову. И ремонты в своих офисах тоже, за ваш счет мрамором полы и стены укладыавют. И автопарк раз в 3-5 лет обновляют... тоже, за ваш счет. И даже коммуналка за все эти огромные и вездесущие гос. учереждения (вместо одного онлайн приложения) тоже за ваш счет.2) и я могу написать вам еще с десяток пунктов по поводу того, насколько "эффективно" наша гос.машина "пилила" бабло из ВАШИХ налогов буквально на каждой ветви власти и статье бюджета...Но нет, для Вас ИТки "жлобы". Не хотят, понимаешь, в казну на распил 40% своих мозгов заносить... Мобильные они "панимаишь"! В глобальном мире живуть.. Инглиш знають... И еще какиета там языки чайвойто-то там праграмммирования.... Свалить "за кардон" пугають... Ни патриоты, нихера!Вроде финансовый форум, вроде азы экономики..."А оказалось вон оно шо..."