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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9524952595269527>
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:24

  striped написав:
  Ромасик написав:ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.


Шутка, достойная Шмыгаля. Не шутите так больше :)

а где шутка? Вы не знаете как больничный рассчитывается? Или пенсия?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:24

  Ромасик написав:Ой+, у меня тоже белая и в грн. Просто компания в один прекрасный момент решила, что она имеет честь быть белой.
Поэтому мне курс 29 лучше, чем 38.
ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.

Скорее всего там имелось в виду -- платит больше 90к.
А она _точно_ будет -- та пенсия? -- там что-то о кризисе "солидарки" незадолго до войны говорить начали. А уж теперь-то (после войны)... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ромасик написав:ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.

Ви не зрозуміли - маю на увазі, що по ЄСВ є верхня планка, вище якої не беруть - 15 мінімалок, а з того що більше 15-ти мінімалок не беруть ЄСВ. ФОПи все ж таки трохи не так платять.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:31

  bamper написав:
  Volos написав:Эти ваши оберегаемые айтишники всегда рвут глотку о своем суперпатриотизме и любви к Украине. А оказалось вон оно шо...

Ще цікавіше що позитивно про АйТішників відзиваються фонди що допомагають армії, адекватні політики та управлінці... але всяким Волосам та іншим безіменним місцевим писакам чомусь АйТішніки не подобаються. як добре що ці невідомі письменники нічого з себе не представляють як на рівні країни так і в свому житті загалом :lol:

а податківці як відзвиваються? ;)
звісно, що про мільйони бюджетників, лохів і лохинь, які повною мірою сплачують податки і формують бюджет країни, "фонди" так не відзивуться. :(
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 17:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:32

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.

Ви не зрозуміли - маю на увазі, що по ЄСВ є верхня планка, вище якої не беруть - 15 мінімалок, а з того що більше 15-ти мінімалок не беруть ЄСВ. ФОПи все ж таки трохи не так платять.

а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.
Размер ЕСВ одинаковый, 22%.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:41

  Volos написав:Эти ваши оберегаемые айтишники всегда рвут глотку о своем суперпатриотизме и любви к Украине. А оказалось вон оно шо...


ИТки создают интеллектуальные продукты, которыми пользуется мир. Они создают, понимаете? На экспорт. И тем самым обеспечивають приток валюты в страну. Зарабатывают стране деньги, понимаете? Потому что тратят их здесь... на машины, на квартиры, на кафе и рестораны... На расширение штата тех самых ИТков, на их обучение... на развитие новых проектов... и т.д.

А что создаете вы? Что экспортируете?
А что создают и экспортируют сотни тысяч наших гос.чиновников?

И если вы не понимаете, что:
1) ВАШИ налоги тратятся на абсолютно неэффективную государственную систему управления оставшуюся от СССР, которую никто и не собирался менять десятилетиями. Вы знаете, что у нас более 30% работающего населения это гос.служащие? Они зарплату получают из ваших налогов, к слову. И ремонты в своих офисах тоже, за ваш счет мрамором полы и стены укладыавют. И автопарк раз в 3-5 лет обновляют... тоже, за ваш счет. И даже коммуналка за все эти огромные и вездесущие гос. учереждения (вместо одного онлайн приложения) тоже за ваш счет.

2) и я могу написать вам еще с десяток пунктов по поводу того, насколько "эффективно" наша гос.машина "пилила" бабло из ВАШИХ налогов буквально на каждой ветви власти и статье бюджета...

Но нет, для Вас ИТки "жлобы". Не хотят, понимаешь, в казну на распил 40% своих мозгов заносить... Мобильные они "панимаишь"! В глобальном мире живуть.. Инглиш знають... И еще какиета там языки чайвойто-то там праграмммирования.... Свалить "за кардон" пугають... Ни патриоты, нихера!

Вроде финансовый форум, вроде азы экономики...
"А оказалось вон оно шо..."
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ромасик написав:а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.

Це до того, що не всі ІТівці мінімізатори, деякі дають чистий прибуток і не малий, абсолютно не забруднюючи атмосферу і інше середовище.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:49

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.

Це до того, що не всі ІТівці мінімізатори, деякі дають чистий прибуток і не малий, абсолютно не забруднюючи атмосферу і інше середовище.

Я же не говорю все. Но один человек честно платит налоги и содержит в т.ч. армию, но его никто не похвалит, а второй - рассказывает, какой он благотворитель, уходя от уплаты налогов.
Никто ж не запрещает итшнику пойти на общую систему и платить, как все 18% :lol:
Ну или если он так не доверяет государству, честно отдавать ежемесячно 14,5% в "фонды", церковь, благотворительне счета больниц, или тратить на благоустройство муниципальных территорий.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:52

  Ромасик написав:а податківці як відзвиваються? ;)
звісно, що про мільйони бюджетників, лохів і лохинь, які повною мірою сплачують податки і формують бюджет країни, "фонди" так не відзивуться. :(

податки за бюджетників сплачуються з того самого бюджету звідки вони і отримують зарплатню.
до речі наших "податківців" запитувати взагалі ніхто не збирається. їх робота обслуговувати людей що працюють та приносять кошти до бюджету. це відноситься і до інших бюджетоїдачів...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 17:59

  bamper написав:до речі наших "податківців" запитувати взагалі ніхто не збирається. їх робота обслуговувати людей що працюють та приносять кошти до бюджету. це відноситься і до інших бюджетоїдачів...

их работа еще отлавливать хитросделанных ;)
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