і головне в їх роботі не вийти на самих себе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:00
і головне в їх роботі не вийти на самих себе
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:03
А тот чувак, который на рынке торгует импортом (ФОП) или парикмахер (ФОП) или торговая точка кофе (ФОП) или шаурма (ФОП) или еще тысячи профессий? которые так же сидят на едином налоге... они тоже должны "отдавать" "в фонды"...
Я правильно понимаю вашу логику ?
Тогда не вопрос. Давайте отменим на уровне ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА схему самозанятости и все будут платить налоги - "отдавать в фонды"
Вот только все перечисленные мною ФОПы или работают на внутреннем рынке услуг или завозят импорт... и тоже торгуют. И все на 5 процентах сидят... И к ним, я так понимаю, вопросов нет...
А вот ИТ, единственные кто может работать на экспорт - тут да, зажрались падлы, "в фонды не заносят"...
Когда же из ваш уже выйдет этот совок - "отобрать и поделить"...
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:11
bamper, не выйдут. Все движется к тому, что налоги НЕ платить будет не выгодно. И наши западные партнеры нам в этом помогут. Этот процесс я прекрасно вижу по преобразованию ИТ-компаний в последние 10 лет, а особенно последние несколько лет. Также другие косвенные признаки типа финмона.
Жаль, что вы обитаете на просторах Сомали.
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:17
чем парикмахер ФОП отличается от парикмахера - наемного сотрудника? Почему один платит 5%, а второй 20%? Чем учительница школы отличается от репетитора-ФОП?
Давайте все станем фопами.
Давайте отменим на уровне ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА схему самозанятости и все будут платить налоги
ну вот же хотели перед новым годом, но такой визг поднялся. Но отменят. Не волнуйтесь.
Когда же из ваш уже выйдет этот совок - "отобрать и поделить"...
Это не совок - это Эуропа.
пс. А чувак, который на рынке торгует импортом, если хорошо потрясти, окажется контрабандистом
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:17
Я офіційно плачу податки з 2008 року, тому те до чого Ви тільки почали рухатись я вирішив для себе давно. Більш того, розуміння що саме з податків починається взаємовідшення з країною також прийшло до мене давно. Тому я досить давно існую на просторах України саме як громадянин, і це саме те що відрізняє мене від таких як Ви.
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:32
совпадение, но я тоже с 2008 года в разных компаниях работаю по белому. Так что на просторах Украины существуете как гражданин не только Вы, но почему-то заступаетесь за дикарей из Сомали.
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ні, мова про те, що сарощенці зазвичай платять ЕСВ з мінімалки, і максимум їм світить мінімалка (причому навіть на ту мінімалку їх внесків нк вистачає насправді). З такою самою ЗП, але білою, ЕСВ сплачується до 15 разів більше, фактично, один такий платник платить десь 5 середніх пенсій, або й більше.
Але й ворогів зі спрощенців, зокрема ІТ, робити не варто. Якщо їх перевести на загальне оподаткування, наші спеціалісти втратять конкурентні переваги перед іншими зі східної Европи, і галузь вже так швидко рости не буде, а може й почне скорочуватися.
Але прохання перейти в профільну тему
Додано: Пон 23 тра, 2022 19:01
Faceless итшники не могут платить ЕСВ с минималки, поскольку у них все заходит по безналу.
Все, я молчу)
а где профильная ветка? не могу молчать
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 19:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 тра, 2022 19:05
Якби ви знали паничі...!©
Знову за рибу гроші)))
А чому трясти "кінцевого ФОПа"?
Чому не потрясти гуртівню, на якій той ФОП закупляється?
А ГОЛОВНЕ - чому не потрясти НА МИТНИЦІ тих, хто це все/весь контрабас пропускає сюди???!
Взагалі, дивуюсь, чому кінцевого споживача не трусити за те, що він купує контрабас))
- а чомусь зупинились лише на передостанній ланці(трусити ФОПа) контрабасного ланцюга!
Як то кажуть - "Все по-чесному!"
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