Додано: Пон 23 тра, 2022 18:03

Ромасик написав: Ой+ написав: Ромасик написав: а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться. а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.

Це до того, що не всі ІТівці мінімізатори, деякі дають чистий прибуток і не малий, абсолютно не забруднюючи атмосферу і інше середовище. Це до того, що не всі ІТівці мінімізатори, деякі дають чистий прибуток і не малий, абсолютно не забруднюючи атмосферу і інше середовище.

Я же не говорю все. Но один человек честно платит налоги и содержит в т.ч. армию, но его никто не похвалит, а второй - рассказывает, какой он благотворитель, уходя от уплаты налогов.

Никто ж не запрещает итшнику пойти на общую систему и платить, как все 18%

Ну или если он так не доверяет государству, честно отдавать ежемесячно 14,5% в "фонды", церковь, благотворительне счета больниц, или тратить на благоустройство муниципальных территорий. Я же не говорю все. Но один человек честно платит налоги и содержит в т.ч. армию, но его никто не похвалит, а второй - рассказывает, какой он благотворитель, уходя от уплаты налогов.Никто ж не запрещает итшнику пойти на общую систему и платить, как все 18%Ну или если он так не доверяет государству, честно отдавать ежемесячно 14,5% в "фонды", церковь, благотворительне счета больниц, или тратить на благоустройство муниципальных территорий.

А тот чувак, который на рынке торгует импортом (ФОП) или парикмахер (ФОП) или торговая точка кофе (ФОП) или шаурма (ФОП) или еще тысячи профессий? которые так же сидят на едином налоге... они тоже должны "отдавать" "в фонды"...Я правильно понимаю вашу логику ?Тогда не вопрос. Давайте отменим на уровне ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА схему самозанятости и все будут платить налоги - "отдавать в фонды"Вот только все перечисленные мною ФОПы или работают на внутреннем рынке услуг или завозят импорт... и тоже торгуют. И все на 5 процентах сидят... И к ним, я так понимаю, вопросов нет...А вот ИТ, единственные кто может работать на экспорт - тут да, зажрались падлы, "в фонды не заносят"...Когда же из ваш уже выйдет этот совок - "отобрать и поделить"...