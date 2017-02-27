Ромасик написав:а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться.
Це до того, що не всі ІТівці мінімізатори, деякі дають чистий прибуток і не малий, абсолютно не забруднюючи атмосферу і інше середовище.
Я же не говорю все. Но один человек честно платит налоги и содержит в т.ч. армию, но его никто не похвалит, а второй - рассказывает, какой он благотворитель, уходя от уплаты налогов. Никто ж не запрещает итшнику пойти на общую систему и платить, как все 18% Ну или если он так не доверяет государству, честно отдавать ежемесячно 14,5% в "фонды", церковь, благотворительне счета больниц, или тратить на благоустройство муниципальных территорий.
А тот чувак, который на рынке торгует импортом (ФОП) или парикмахер (ФОП) или торговая точка кофе (ФОП) или шаурма (ФОП) или еще тысячи профессий? которые так же сидят на едином налоге... они тоже должны "отдавать" "в фонды"... Я правильно понимаю вашу логику ? Тогда не вопрос. Давайте отменим на уровне ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА схему самозанятости и все будут платить налоги - "отдавать в фонды" Вот только все перечисленные мною ФОПы или работают на внутреннем рынке услуг или завозят импорт... и тоже торгуют. И все на 5 процентах сидят... И к ним, я так понимаю, вопросов нет... А вот ИТ, единственные кто может работать на экспорт - тут да, зажрались падлы, "в фонды не заносят"... Когда же из ваш уже выйдет этот совок - "отобрать и поделить"...
bamper, не выйдут. Все движется к тому, что налоги НЕ платить будет не выгодно. И наши западные партнеры нам в этом помогут. Этот процесс я прекрасно вижу по преобразованию ИТ-компаний в последние 10 лет, а особенно последние несколько лет. Также другие косвенные признаки типа финмона. Жаль, что вы обитаете на просторах Сомали.
Amat написав:А тот чувак, который на рынке торгует импортом (ФОП) или парикмахер (ФОП) или торговая точка кофе (ФОП) или шаурма (ФОП) или еще тысячи профессий? которые так же сидят на едином налоге... они тоже должны "отдавать" "в фонды"... Я правильно понимаю вашу логику ? Тогда не вопрос. Давайте отменим на уровне ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА схему самозанятости и все будут платить налоги - "отдавать в фонды" Вот только все перечисленные мною ФОПы или работают на внутреннем рынке услуг или завозят импорт... и тоже торгуют. И все на 5 процентах сидят... И к ним, я так понимаю, вопросов нет... А вот ИТ, единственные кто может работать на экспорт - тут да, зажрались падлы, "в фонды не заносят"... Когда же из ваш уже выйдет этот совок - "отобрать и поделить"...
чем парикмахер ФОП отличается от парикмахера - наемного сотрудника? Почему один платит 5%, а второй 20%? Чем учительница школы отличается от репетитора-ФОП? Давайте все станем фопами.
Давайте отменим на уровне ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА схему самозанятости и все будут платить налоги
ну вот же хотели перед новым годом, но такой визг поднялся. Но отменят. Не волнуйтесь.
Когда же из ваш уже выйдет этот совок - "отобрать и поделить"...
Это не совок - это Эуропа.
пс. А чувак, который на рынке торгует импортом, если хорошо потрясти, окажется контрабандистом
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 23 тра, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:bamper, не выйдут. Все движется к тому, что налоги НЕ платить будет не выгодно. И наши западные партнеры нам в этом помогут. Этот процесс я прекрасно вижу по преобразованию ИТ-компаний в последние 10 лет, а особенно последние несколько лет. Также другие косвенные признаки типа финмона. Жаль, что вы обитаете на просторах Сомали.
Я офіційно плачу податки з 2008 року, тому те до чого Ви тільки почали рухатись я вирішив для себе давно. Більш того, розуміння що саме з податків починається взаємовідшення з країною також прийшло до мене давно. Тому я досить давно існую на просторах України саме як громадянин, і це саме те що відрізняє мене від таких як Ви.
Ромасик написав:bamper, не выйдут. Все движется к тому, что налоги НЕ платить будет не выгодно. И наши западные партнеры нам в этом помогут. Этот процесс я прекрасно вижу по преобразованию ИТ-компаний в последние 10 лет, а особенно последние несколько лет. Также другие косвенные признаки типа финмона. Жаль, что вы обитаете на просторах Сомали.
Я офіційно плачу податки з 2008 року, тому те до чого Ви тільки почали рухатись я вирішив для себе давно. Більш того, розуміння що саме з податків починається взаємовідшення з країною також прийшло до мене давно. Тому я досить давно існую на просторах України саме як громадянин, і це саме те що відрізняє мене від таких як Ви.
совпадение, но я тоже с 2008 года в разных компаниях работаю по белому. Так что на просторах Украины существуете как гражданин не только Вы, но почему-то заступаетесь за дикарей из Сомали.
Ромасик написав:ЕСВ - это не в стелю, это в т.ч. его будущая пенсия и текущие страховки от безработицы/болезни. Но ЕСВ платят одинаково, что фопы, что наемные сотрудники.
Ви не зрозуміли - маю на увазі, що по ЄСВ є верхня планка, вище якої не беруть - 15 мінімалок, а з того що більше 15-ти мінімалок не беруть ЄСВ. ФОПи все ж таки трохи не так платять.
а ну если ЕСВ - потолок, то имхо, грех жаловаться. Размер ЕСВ одинаковый, 22%.
Ні, мова про те, що спрощенці зазвичай платять ЕСВ з мінімалки, і максимум їм світить мінімалка (причому навіть на ту мінімалку їх внесків нк вистачає насправді). З такою самою ЗП, але білою, ЕСВ сплачується до 15 разів більше, фактично, один такий платник платить десь 5 середніх пенсій, або й більше. Але й ворогів зі спрощенців, зокрема ІТ, робити не варто. Якщо їх перевести на загальне оподаткування, наші спеціалісти втратять конкурентні переваги перед іншими зі східної Европи, і галузь вже так швидко рости не буде, а може й почне скорочуватися. Але прохання перейти в профільну тему
Ромасик написав:пс. А чувак, который на рынке торгует импортом, если хорошо потрясти, окажется контрабандистом
Знову за рибу гроші))) А чому трясти "кінцевого ФОПа"? Чому не потрясти гуртівню, на якій той ФОП закупляється? А ГОЛОВНЕ - чому не потрясти НА МИТНИЦІ тих, хто це все/весь контрабас пропускає сюди???!
Взагалі, дивуюсь, чому кінцевого споживача не трусити за те, що він купує контрабас)) - а чомусь зупинились лише на передостанній ланці(трусити ФОПа) контрабасного ланцюга!