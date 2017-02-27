Сибарит написав:Доллар продолжает падать.
Цікаво чи пов'язано це із тайванським "інфошумом"? ,
Євро вже більше тижня як відскочило від дна не дійшовши паритету.
В кого які думки, про переведення частини корзини таки в €?
Чи всі за паритет?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цікаво чи пов'язано це із тайванським "інфошумом"? ,
Євро вже більше тижня як відскочило від дна не дійшовши паритету.
В кого які думки, про переведення частини корзини таки в €?
Чи всі за паритет?)
Додано: Пон 23 тра, 2022 17:07
100%. Учитывая что весь спред курсов на картах оседает в карманах банка - конечно нужно стричь клиентов в пользу государства. Коломойский бы так не промахнулся )
Додано: Пон 23 тра, 2022 19:59
sergey_sryvkin ответил здесь >>>
Додано: Пон 23 тра, 2022 21:31
Исходя из условий выше, из всех плюшек пересичному достанется только война и ограничения свобод в заявлении для ООН.
И пока чиновники будут нагуливать летний жирок по курортам пересичному придется набираться патриотизма с затянутым поясом. Как то в очередной раз все пессимистично для него.
Востаннє редагувалось копейка в Пон 23 тра, 2022 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 тра, 2022 22:23
ol_zy вести трудові відносини "працедавець-найманий" під вивіскою ФОП - це доволі поширена практика. Я кажу саме про такі випадки. І нічого не маю проти ФОП, які ведуть підприємницьку діяльність, а не сидять в офісі десь в Києві та працюють на аутсорс в офісі епам тощо. Це не підприємницька діяльність, бо клієнтів шукають одні особи, організовують процеси - інші, рахунок ФОПа ведуть бухгалтери тощо.
Також не розумію вашого аргументу щодо віднесення зп і єсв до витрат. Якщо це така чудова можлиовість - чому існує практика конвертів?
Великі та середні компанії мають можливість зменшити податкове навантаження і іншими шляхами: проценти на повязані компанії, різні роялті, політика ціноутворення міжгрупових транзакцій для мінімізації податків. Шляхів багато, а вони чомусь дурні вибрали шлях білої зп і віддають все державі, а не на свій офшор у Кіпрі?
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