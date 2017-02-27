Сибарит написав:

bamper написав: Сибарит,

Допоможіть зрозуміти наступне:

Європа дає 17 (чи 18) ярдів на 3 місяці + США пакет допомоги 40 ярдів + сотні мільйонів від інших країн, але НБУ все ще не вистачає?

На скільки пам'ятаю казали що нам потрібно 5 ярдів на місяць і здається надане покриває цей розрив на 100% на найближчий час. Допоможіть зрозуміти наступне:Європа дає 17 (чи 18) ярдів на 3 місяці + США пакет допомоги 40 ярдів + сотні мільйонів від інших країн, але НБУ все ще не вистачає?На скільки пам'ятаю казали що нам потрібно 5 ярдів на місяць і здається надане покриває цей розрив на 100% на найближчий час.

Европа и США утвердили не наши поступления, а свои расходы на нас. Далеко не все дойдет до нас в денежной форме, да и вообще не все дойдет. На эти деньги будет закупаться вооружение, прочая помощь, поступающая в товарном виде. Часть будет тратиться на прием наших беженцев, часть на решение проблем в остальном мире из-за остановки нашего экспорта. Деньги нам тоже дадут, но особого избытка не будет. Необходимость экономить резервы остается, а тратить их придется. Да и было бы странно, если бы наша война финансировалась вообще без нашего участия.