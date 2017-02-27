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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 тра, 2022 16:58
Сибарит написав:Доллар продолжает падать.
Цікаво чи пов'язано це із тайванським "інфошумом"? ,
Євро вже більше тижня як відскочило від дна не дійшовши паритету.
В кого які думки, про переведення частини корзини таки в €?
Чи всі за паритет?)
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Додано: Пон 23 тра, 2022 17:07
striped написав: bamper написав:ПриватБанк сохранит "карточный" курс за рубежом несмотря на отмену Нацбанком лимита – член набсовета
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк на украинском рынке, сохранит курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.
Очень хорошо. Просто отличная иллюстрация эффективности государственного управления. Кто-то верит, что при Коломойском такое было бы возможно?
100%. Учитывая что весь спред курсов на картах оседает в карманах банка - конечно нужно стричь клиентов в пользу государства. Коломойский бы так не промахнулся )
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:59
sergey_sryvkin
ответил здесь >>>
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Додано: Пон 23 тра, 2022 21:31
Сибарит написав: bamper написав:Сибарит,
Допоможіть зрозуміти наступне:
Європа дає 17 (чи 18) ярдів на 3 місяці + США пакет допомоги 40 ярдів + сотні мільйонів від інших країн, але НБУ все ще не вистачає?
На скільки пам'ятаю казали що нам потрібно 5 ярдів на місяць і здається надане покриває цей розрив на 100% на найближчий час.
Европа и США утвердили не наши поступления, а свои расходы на нас. Далеко не все дойдет до нас в денежной форме, да и вообще не все дойдет. На эти деньги будет закупаться вооружение, прочая помощь, поступающая в товарном виде. Часть будет тратиться на прием наших беженцев, часть на решение проблем в остальном мире из-за остановки нашего экспорта. Деньги нам тоже дадут, но особого избытка не будет. Необходимость экономить резервы остается, а тратить их придется. Да и было бы странно, если бы наша война финансировалась вообще без нашего участия.
Исходя из условий выше, из всех плюшек пересичному достанется только война и ограничения свобод в заявлении для ООН.
И пока чиновники будут нагуливать летний жирок по курортам пересичному придется набираться патриотизма с затянутым поясом. Как то в очередной раз все пессимистично для него.
Востаннє редагувалось копейка
в Пон 23 тра, 2022 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 00:25
fler написав: Amethyst написав: Сибарит написав:
Расходы казначейства превысили доходы на 12.85 млрд. грн. (неделей ранее 38.194 млрд. грн.) И здесь показатель значительно скромнее, но все в пределах обчного, весьма широкого, диапазона.
А зарплаты по МОН выплатили? Я знаю, шо ещё с позапрошлой недели задерживают з/п в КПИ. И чоо там у Казначейства... со скромностью?
Начали платить. Зарплаты освитянам урезали на 17% и сказали, что это не предел. (Ясно, что беспредел
). Также просили не удивляться, если дальше будут задержки с выплатами..
Скромность у Казначейства безгранична, если кто не в курсе
Заблокировали платежи по "выбранным" кодам и 10 дней не отвечали ни на какие вопросы-запросы.
Ну. справедливости ради стоит заметить, что учителя во время обучения онлайн еще и в летний период, когда вообще каникулы, не особо трудятся. А вот если задерживают выплаты этих 2000 вынужденным беженцам, это плохо.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 06:11
По Херсону уроков почти не было. Больше половины уроков не проводилось. То "учитель без интернета", то "учитель выехал из города и ещё не приехал никуда", то по всему городу нет инета.
Но за "дополнительные платные уроки в школе" перечислите пожалуйста 900 грн, они же были запланированы!.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 06:55
Сибарит написав:
Европа и США утвердили не наши поступления, а свои расходы на нас. Далеко не все дойдет до нас в денежной форме, да и вообще не все дойдет. На эти деньги будет закупаться вооружение, прочая помощь, поступающая в товарном виде. Часть будет тратиться на прием наших беженцев, часть на решение проблем в остальном мире из-за остановки нашего экспорта. Деньги нам тоже дадут, но особого избытка не будет. Необходимость экономить резервы остается, а тратить их придется. Да и было бы странно, если бы наша война финансировалась вообще без нашего участия.
Ну так давайте офіційно фінансувати цю війну відповідним податком, а не обкраданням всіх, включаючи малозабезпечених та пенсіонерів, через девальвацію та спричинений нею галопуючий ріст цін.
Купа проблем відпаде, і не буде натовпу оленів в погоні за м'ятою соткою доларів.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 07:46
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:24
fler написав: Amethyst написав:
А зарплаты по МОН выплатили? Я знаю, шо ещё с позапрошлой недели задерживают з/п в КПИ. И чоо там у Казначейства... со скромностью?
Начали платить. Зарплаты освитянам урезали на 17% и сказали, что это не предел. (Ясно, что беспредел
). Также просили не удивляться, если дальше будут задержки с выплатами..
Скромность у Казначейства безгранична, если кто не в курсе
Заблокировали платежи по "выбранным" кодам и 10 дней не отвечали ни на какие вопросы-запросы.
Дружина працює в НДІ НАНУ, то написали заяви, що хочуть працювати за 40%.
Враховуючи курс і ціни, то це десь за 1/4 довоєнного рівня. Правда прийшов травневий аванс.
prodigy написав:
количество вузов сократить в 10раз, а ПТУ(колледжи возродить)
ЗВО (заклад вищої освіти) це і ПТУ та коледжі, яких із 800 налічується 500.
А чого аж 8 років у школі вчити? Може ЦПШ на 3 класи досить?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 08:27
bamper написав:ПриватБанк сохранит "карточный" курс за рубежом несмотря на отмену Нацбанком лимита – член набсовета
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк на украинском рынке, сохранит курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.
не долго музыка играла, полдня
с 32,05 уже перешли на 32,57
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