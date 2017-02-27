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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 08:50
Запорожье
🇺🇸USD 37.00 37.50
🇪🇺EUR 39.00 39.80
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edvardd
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