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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9522952395249525
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:13

барабашов
В чем сложность посмотреть карточные курсы на сайте?
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:14

  барабашов написав:Почём сегодня/завтра будет вписываться гривна с карточек Привата и ПУМБа за кордоном не подскажете? К курсу НБУ хоть как то это будет с допустимым(1-2-3) процентом в плюсе подвязано?

Приват
Курси валют для карток
Купiвля Продаж
EUR UAH 31.1784 34.7222
USD UAH 29.2549 32.5733

ПУМБ
КОМЕРЦІЙНИЙ КУРС
продаж
USD 32.18
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:12

  alexander_ua написав:барабашов
В чем сложность посмотреть карточные курсы на сайте?

Зачем? -- для этого Телеграмм-ботов и придумали: вместо того, чтобы самому лазить по сайту -- пишешь вопрос, а потом оп-па -- и ответ появляется...
_hunter
 
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