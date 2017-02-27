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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 10:13
барабашов
В чем сложность посмотреть карточные курсы на сайте?
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alexander_ua
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Додано: Вів 24 тра, 2022 10:14
Приват
барабашов написав:
Почём сегодня/завтра будет вписываться гривна с карточек Привата и ПУМБа за кордоном не подскажете? К курсу НБУ хоть как то это будет с допустимым(1-2-3) процентом в плюсе подвязано?
Курси валют для карток
ПУМБ
Купiвля Продаж
EUR UAH 31.1784 34.7222
USD UAH 29.2549 32.5733
КОМЕРЦІЙНИЙ КУРС
продаж
USD 32.18
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:12
alexander_ua написав:барабашов
В чем сложность посмотреть карточные курсы на сайте
?
Зачем? -- для этого Телеграмм-ботов и придумали: вместо того, чтобы самому лазить по сайту -- пишешь вопрос, а потом оп-па -- и ответ появляется...
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