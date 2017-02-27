RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9523952495259526>
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:13

барабашов
В чем сложность посмотреть карточные курсы на сайте?
alexander_ua
 
Повідомлень: 120
З нами з: 04.11.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 10:14

  барабашов написав:Почём сегодня/завтра будет вписываться гривна с карточек Привата и ПУМБа за кордоном не подскажете? К курсу НБУ хоть как то это будет с допустимым(1-2-3) процентом в плюсе подвязано?

Приват
Курси валют для карток
Купiвля Продаж
EUR UAH 31.1784 34.7222
USD UAH 29.2549 32.5733

ПУМБ
КОМЕРЦІЙНИЙ КУРС
продаж
USD 32.18
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:12

  alexander_ua написав:барабашов
В чем сложность посмотреть карточные курсы на сайте?

Зачем? -- для этого Телеграмм-ботов и придумали: вместо того, чтобы самому лазить по сайту -- пишешь вопрос, а потом оп-па -- и ответ появляется...
_hunter
 
Повідомлень: 6887
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:30

_hunter дайте координаты бота, пожалуйста
alzamon
 
Повідомлень: 5
З нами з: 21.01.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю! А банки взагалі долар видають в касі? Не продаж а саме зняти з карти якщо я маю на ній валюту.
FairyPrince
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 09.03.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:37

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 37.00 37.50
🇪🇺EUR 39.00 39.80

🇺🇸USD 36.80 37.30
🇪🇺EUR 39.10 39.80
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7317
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:37

_hunter
Ну вот, еще проще. Вроде открытая информация, можно на форум за этим и не ходить.

ЗЫ: А приват со вчера карточный курс евро повысил на 1 грн., несмотря на обещания.
alexander_ua
 
Повідомлень: 120
З нами з: 04.11.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:38

  FairyPrince написав:Вітаю! А банки взагалі долар видають в касі? Не продаж а саме зняти з карти якщо я маю на ній валюту.

viewtopic.php?p=5436800#p5436800
_hunter
 
Повідомлень: 6887
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:38

  FairyPrince написав:Вітаю! А банки взагалі долар видають в касі? Не продаж а саме зняти з карти якщо я маю на ній валюту.

да, но нужно уточнять и/или заказывать
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4496
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:41

  igorfm написав:
  bamper написав:
ПриватБанк сохранит "карточный" курс за рубежом несмотря на отмену Нацбанком лимита – член набсовета
Государственный ПриватБанк, крупнейший банк на украинском рынке, сохранит курс конвертации гривни в иностранную валюту по его карточкам за пределами страны, который действовал до отмены Национальным банком ограничений на верхний предел такого курса, сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.



не долго музыка играла, полдня
с 32,05 уже перешли на 32,57

Краще ніж 38
webserg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 199
З нами з: 13.02.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9523952495259526>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stan78 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1590 10106463
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 12:05
kulikrom
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3056, 3057, 3058
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30574 29524722
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 тра, 2022 04:36
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522796
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1553)
24.05.2022 14:01
ФОП (84)
24.05.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.